安倍不適「堅守首相崗位」！　CNN揭背後主因：2007年是關鍵

▲日媒指出，安倍此次接受的檢查是6月接受健檢的追加檢查。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本首相安倍晉三17日及24日前往醫院報到，引發外界對他身體狀況的聯想，甚至傳出請辭消息，如今他已重返工作崗位，今（25）更是時隔2周在中午前現身官邸辦公。只不過，常年研究日本政治專家分析，即便安倍健康狀況繼續惡化，他也會繼續撐下去，避免2007年因健康因素辭職下台的狀況重演。

CNN報導，現年65歲的安倍為了對抗新冠肺炎疫情，連續工作147天不間斷，如今前往醫院的身影更被當地媒體拍到，臉色不佳，加上官員私下透露「看起來很疲倦」的消息，讓他的健康狀況再度受到外界關注。許多人擔憂，疫情帶來的壓力及健康問題可能會讓安倍的身體承受不住。

事實上，安倍早在17歲就有潰瘍性大腸炎，長期以來飽受其所帶來的痛苦，甚至在首度奪下日本首相大位後，2007年因病情惡化倉促下台，僅執政1年左右。只不過，他如今仍選擇堅守工作崗位，在過去數日減少上班時數後，25日時隔2周在中午之前現身官邸辦公。

上智大學政治學教授Koichi Nakano分析，安倍似乎是想要堅持到最後，也就是身體無法繼續撐下去的那一刻，「從很多方面來看，這是他最光榮的卸任方式」，但似乎也成功轉移外界對他及自民黨的批評。

此外，常年研究日本政治專家哈里斯（Tobias Harris）也指出，安倍就算是身體狀況繼續惡化，他也會撐下去，「在克服2007年請辭首相的『恥辱』，還有忍受承認嚴重腸胃不適正是下台原因的嘲笑後，他無疑會決心避免類似狀況再度發生」，而挽救安倍經濟學也可能是讓他決定繼續努力工作的原因之一。