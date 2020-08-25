橫須賀「怪味狂飄」當地瘋傳大災難前兆！　地震學家高度關注

▲日本神奈川縣橫須賀。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

日本神奈川縣橫須賀過去數月出現奇怪現象，不斷飄出怪味，當地消防部門光是本月21日就接獲至少40則緊急通報，所幸並未有人感到身體不適。但當地天然氣管線並未遭到破壞，這一切的現象仍待確認，引發地震學家高度關注，因為1995年阪神大地震及2010年紐西蘭基督城地震發生之前，都曾有人聞到不尋常的氣味。

根據日媒《今日日本》刊出的Soranews24文章指出，橫須賀消防部門21日當地上午8時40分左右，一連接獲至少40通「聞到瓦斯味」的緊急通報電話。只不過，這並非當地首次發生類似事件，早在7月17日凌晨，橫須賀及鄰近的三浦市也曾湧入聞到怪味的通報，6月4日晚間也曾接到約莫260則的類似通報，且報案人全都主「（怪味）聞起來很像瓦斯味」。

由於潛在氣體外洩有一定程度危險性，每一波通報過後，當局都派出人力進行全面調查，最終得知天然氣管線並未遭到破壞的結果，至今仍然找不到確切原因。所幸除了氣味難聞，當地的消防單位及當地醫院均未接獲有人因此感到不適的個案。只不過，這也引起當地恐慌，更有人說，「這好像是災難電影情節，在大災難來臨之前，總有某些奇怪現象。」

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日本立命館大學地震學家高橋學常年研究地震與氣味之間的關連，早在當地首次出現「怪味事件」的時候，他就已經發出警告。根據他的研究，岩石遭受壓力之下破裂的前一刻，會產生一種獨特氣味，且大地震是在歷經數月逐漸醞釀之下所發生，在主震來襲之前，相互摩擦的板塊會慢慢相互剝離。如今他擔憂，這是否就是橫須賀出現怪味的原因。

報導提及，2010年紐西蘭基督城地震及1995年阪神大地震發生之前，也曾傳出有人聞過奇怪氣味，儘管確切味道難以用文字描述，但近似於硫磺味或是正在燃燒的橡膠。