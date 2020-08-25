台裔日本參議員蓮舫證實和作家老公「離婚」：雙方人生觀不同

▲蓮舫與作家老公村田信之於本月初已辦理離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

52歲台裔日本參議員蓮舫多次成為日台焦點，近日被周刊爆料早在本月7日，即與丈夫村田信之協議離婚。周刊發現蓮舫5天前到參院事務局申請更改姓氏，把村田蓮舫改回成齊藤蓮舫；經向本人詢問後，已證實消息無誤。

日本《週刊文春》在參院官網發現，蓮舫姓氏在本月20日已由村田恢復成本姓齊藤，經向本人詢問，已得到7日和村田協議離婚的證實。文中引述蓮舫說法，兩人因人生觀不同而漸行漸遠，正在早稻田、京都藝術造型大學等名校兼課的村田，因生活範圍常不在東京，所以考慮離開城市下鄉，但蓮舫選區就在東京，不能就此離開，兩人最終選擇離婚。

報導指出，子女也是離婚的其中一項重要考量，夫妻雙方今年春天針對人生觀與生活現實方面的問題進行討論時，共坐下來談了2次，每次談約30分鐘，但已足以了解到雙方觀念的差距。她說如今兒女成年，女兒也在準備就業，夫妻雙方未來的發展不需要再綁在同一戶籍，因此在律師未陪同的情況下和平分手，但仍保持聯繫，生活和心情大抵沒有太多改變。

蓮舫原名謝蓮舫，父親台南人，母親則為日本人，在東京出生後，於35年前取得日本國籍，因此擁有台、日雙國籍。2016年9月，她當選日本民進黨黨魁後為安民心，宣布自己已經放棄台灣國籍。

蓮舫在婚後時常上節目評論時政，繼而成為TBS與朝日電視台的新聞節目主持人，後來便順勢參加參議員選舉，開啟政壇之路。1997年，蓮舫和村田生下雙胞胎兒女，兒子村田琳在2017年出道成為偶像歌手和演員，女兒村田翠蘭則是近日準備就職。