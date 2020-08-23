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連「搶劫」都不會說！義大利男持利剪搶超商…戰利品：0元+吃牢飯

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▲▼義大利籍男子持剪刀行搶超商，中文不好連一句話都說不出就落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲義大利籍男子持剪刀行搶超商，中文不好連一句話都說不出就落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

來台數年的義大利男子「朱力」21日晚間，獨自一人變裝後到新北土城區裕民路的超商內，見店內有2名店員，竟拿出預藏的一把利剪指著女店員沉默不語，意圖想要行搶，所幸男店員及時將剪刀拍落，朱力隨即徒步逃逸，警方獲報後23日11時許在板橋希爾頓飯店內將其逮捕歸案，他辯稱是因缺錢花用才會佳挺而走險，全案依強盜未遂移送法辦。

據查證，年紀30出頭的義大利籍男子「朱力」，在台期間收入不太固定，是個「打工仔」經濟狀況不佳，與前妻日前離婚。因為生活過不下去，在路上撿到一把利剪後竟動起邪念，決定行搶超商；21日晚間9時許他頭戴安全帽及套上一件外套，來到土城裕民路的超商內，站在收銀檯前突然對女店員掏出利剪準備行搶。

▼朱力聲稱剪刀是在路邊撿來的。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼義大利籍男子持剪刀行搶超商，中文不好連一句話都說不出就落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

但因為語言不通，朱力無法清楚表達來意，女店員見到剪刀當下嚇得花容失色，一旁的男店員見狀隨即握住搶嫌的手，拉扯過程中剪刀掉落在地，搶嫌隨即徒步跑出店外逃逸，警方獲報到場後勘查現場發現遺留在現場的剪刀，並在附近頂樓發現犯嫌所遺棄之安全帽及外套一件。

經擴大調閱監視器，並查訪到搶嫌的外籍友人後，確定朱力與前妻入住板橋希爾頓飯店內休息，專案人員在飯店外埋伏，終於在23日中午11時許趁他外出時將其壓制逮捕。朱力初步供稱本案確實是他所為，因為缺錢花用才會持剪刀想要行搶超商，全案訊後依強盜未遂罪嫌移送偵辦。

▼警方在附近頂樓垃圾桶內找到搶嫌所穿的外套。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼義大利籍男子持剪刀行搶超商，中文不好連一句話都說不出就落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

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