跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪弗蘭跑車左側全刮爛　騎士恐賠到脫褲

記者陳豐德／新北報導

「媽……我刮中超跑了！」新北市一名25歲的吳姓騎士，19日騎車經過新莊區壽山路福德宮附近時，在彎道處轉彎幅度不夠，與對向的一輛售價約100多萬元的超跑「雪佛蘭」C7系列擦撞，造成超跑的左側葉子板、後照鏡、門、後葉子板等處傷痕，後續賠償恐怕會讓吳男相當頭疼。

▲雪佛蘭百萬超跑被騎士刮爛。（圖／翻攝自臉書社團重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心，下同）



有民眾在臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」分享後方騎士的行車紀錄器，可見當時吳姓騎士行駛在新莊壽山路上，在事故彎道處疑似是因為路況不熟，吳男剎車後先是從彎道內側切到彎道外側，緊接著因為彎道幅度不夠，整台機車衝出雙黃線，撞上對向的超跑「雪佛蘭」C7。

吳姓騎士擦撞後騰空飛起，在地上滾了好幾圈後才停了下來，後方跟隨的另名騎士險些就要撞上。據查證，吳姓騎士四肢輕微擦挫傷，由救護車送往輔大醫院急救，另外超跑駕駛袁男（23歲）則在現場等待警方處理完畢，雙方均無酒駕情形，詳細的肇事責任仍待進一步分析釐清。

袁男所駕駛的這台雪佛蘭C7，是屬於美系入門超跑，除了迷人的肌肉線條外，還提供四百多匹馬力、將近70公斤米的扭力，0到100公里的加速在4秒之內就能夠達成，搭配上狂暴的排氣聲浪，讓許多車主忍不住選為夢幻車款。

影片曝光後網友忍不住評論「年輕就是本錢，終於有努力賺錢的動機了」、「羨慕刮中一台跑車」、「這...賠慘了...這車門要換掉了吧？」、「現在的孩子真霸氣，出門騎個車就把超跑帶回家」、「少林功夫真正猴也」、「此刻還不趕快跟車主大喊我是孝子」、「更慘的是現在有錢還沒得修，科爾維特還沒復工」、「入彎煞車按不放是有事嗎」。