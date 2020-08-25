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台南超商店長機警阻詐157萬　老翁一生老本險全被騙

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▲台南市長黃偉哲，公開表揚7月份成功阻詐有功90位人員，警民合作成功阻詐76件，攔阻詐騙款項逾1166萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，公開表揚7月份成功阻詐有功90位人員，警民合作成功阻詐76件，攔阻詐騙款項逾1166萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名陳姓老翁神色倉皇的趕至南化區一間超商，向店員詢問傳真電話，又神神秘秘到店外通電話後再回店內請超商店員幫忙接收傳真，陳翁等待傳真時一直顯現焦慮不安神態，店員要把傳真交給陳翁時，眼角掃到傳真內容竟有地檢署傳票字樣，馬上報造店長通知警方到場成功阻詐157萬元。

警方說，店員時立即提高警覺，加上陳翁種種緊張態樣皆顯示出遭受詐騙的情境， 該超商李姓店長立即通報轄區派出所到場協助處置，警方到場時恰巧詐騙集團正致電給陳姓老翁，以偵查不公開為由，要求陳翁不准跟任何人談到此事，並須將傳真收藏好不讓他人看到。

警方立即請陳翁先冷靜掛斷電話，經南化所員警耐心詢問下，陳翁才緩緩告知自己因為身分遭盜用而涉及刑案，詐騙集團假冒台北地方法院地檢署的檢察官，告知欲幫助陳翁洗清冤屈，但需先將帳戶內新台幣157萬餘元現金先匯至指定帳戶保管，等查明陳翁如未涉及刑案會立即歸還，若不配合辦案就立刻通緝並凍結所有名下帳戶金流。

慌張失措的陳翁在歹徒詐騙術語下被騙得團團轉，所幸經警方與李姓店長耐心解說這是詐騙集團慣用的詐騙手法，並舉例多例此類型的詐騙案例，陳翁才恍然大悟自己險遭受騙，差點把辛苦一生的老本親手奉上給詐騙集團，連忙向李姓店長及警方道謝，所幸及時攔阻157萬餘元。

▲台南市長黃偉哲，公開表揚7月份成功阻詐有功90位人員，警民合作成功阻詐76件，攔阻詐騙款項逾1166萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲25日下午召開8月治安會報，公開表揚7月份成功阻詐有功90位人員，警民合作成功阻詐76件，攔阻詐騙款項逾1166萬元，為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，市長親自頒發獎座，本次受獎者計有玉山銀行、國泰世華、中華郵政、臺灣企銀、京城銀行、彰化銀行、中國信託、臺灣銀行、台北富邦、學甲區農會、華南銀行及統一超商、全家超商、OK超商、萊爾富超商等行店員業者。

台南市警局局長詹永茂呼籲，檢警機關不會透過電話通知傳喚或製作筆錄，也不可能要求至超商接收傳票公文，更不會要求金錢交付、匯款或監管帳戶，如遇有上述詐騙關鍵字，請立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免被騙。

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