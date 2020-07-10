一條龍先生變電競國手！少年亂填證號玩《全民打棒球》　求「正名」助出戰韓國

▲身分證一條龍的謝條根差點變成電競國手。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

身分證字號為A123456789的的謝條根，因為好記字號又被稱為「一條龍先生」，這些年飽受冒用身分訂票之苦，日前還差點變成「電競國手」。一名《全民打棒球》的玩家黃姓少年，當年因為購買的簡易帳號登入的身分證字號是「A123456789」，為了想要替台灣出戰韓國，還特地寫信給謝條根，希望他能協助更改資料，一圓出國比賽的美夢。

63歲的謝條根拿出成堆的傳票中，找出一張黃姓少年寄來的書信，回憶道「差一點就要變成電競國手！」原來少年是當年一款以操作球團對抗的網路遊戲《全民打棒球》的玩家，由於操作技術精湛，有望成為台灣地區的電競選手前往韓國比賽，苦於帳號當初登入時冒用了「一條龍身分證字號」，又看到謝條根的新聞報導，才會來信求救。

信中寫下「我近期想參加電競比賽為台灣出戰韓國隊伍，但苦無辦法因為當初購買的簡易帳號申請時，被隨機登入了身分證字號為A123456789，因不是實名的規定而卡關，所幸在網路上，看到您的新聞，讓我想要為國爭光的路上燃起一線希望，在此想麻煩您幫個忙，幫忙將資料修改成小弟的資料，完成（我）想出國比賽的願望，我願意提供切結書，保障大哥的權益……」等語。

▼身份證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）



謝條根認為冒用身分證字號就是不對，直說「沒告他就很好了」，後續就沒有再跟這名少年聯繫，而這組身分證字號也造成了他不少困擾，因為身分證屢遭人冒用、訂台鐵車票，全台警局、地檢署跑透透，至少有過50件案子，進出公署上百次，甚至信用破產連辦手機門號都被拒絕，好在近年案件量大減才讓他喘了口氣。

其實想要跟改身分證字號並不困難，謝條根早年確實有到泰山戶政事務所反映過想要更改，事務所也表示他只需要帶著法院傳票等文件前來戶政事務所辦理，即可更換號碼。國人如果對於號碼「4」感到忌諱，或是有不雅諧音，會另外准許變更；但一生僅有一次機會，且與變更姓名相比條件相當嚴謹。

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▼少年寄來信件希望謝條根能協助變更帳號資料。（圖／記者陳豐德翻攝）

