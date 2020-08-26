香港珠寶店被搶！2歹徒持「牛肉刀、鐵鎚」砸櫃...1分鐘搶走近400萬金飾

▲香港兩名歹徒持牛肉刀、鐵鎚行搶珠寶店 。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

香港粉嶺一家珠寶店25日上午遭搶，兩名身穿灰黑色衣服的搶匪，手持牛肉刀和大鐵鎚闖進店內，直接砸向裝滿珠寶的透明櫃台。案發時店內還有其他顧客，兩名搶匪僅花了1分25秒就偷走了價值約100萬港幣（約台幣379萬元）的金飾。

綜合陸媒報導，5日早上9時許，香港粉嶺聯和墟、和豐街一間珠寶店遭2名黑衣人搶劫。從監視畫面中可以看到，兩名搶匪帶著鴨舌帽、拿著武器大搖大擺的走入店內，一走進去就直接開砸，右邊的負責拿鐵鎚破壞裝有飾品的櫃台，左邊的則負責拿取裡面的珠寶裝進自備的袋子內。

當時店內的客人被嚇到直接奪門而出，店員則害怕的躲在另一邊的櫃檯下。而兩名搶匪隨便往櫃檯內抓了幾件珠寶後，就立刻跳到門外負責接應的私家車逃離現場。據悉，兩名嫌犯僅花了1分25秒就偷走了店內價值約100萬港幣（約台幣379萬元）的4盤金飾。

▲犯案用的鐵鎚 。（圖／翻攝自微博）



報導指出，在案發前一分鐘就曾有警車經過珠寶店，因此不排除搶匪已經提早場勘過。而警方到達現場後，僅在店內發現一把行搶時的鐵槌；警方也在經過初步調查後將此案列為行劫，目前正調閱所有相關的監視畫面，大埔警區重案組也一同接手此案件，但尚未逮捕嫌犯。

據了解，香港從6月以來已經連續3個月都發生失竊百萬以上的大劫案，且行搶方式都是以鐵槌等兇器，因此目前也稱為「鐵鎚幫」。