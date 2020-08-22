▲ 金鐘視后鍾欣凌「彩香婆婆」歡喜唱跳，攜手民權社區長輩舞動青春。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國發會推估全台65歲以上人口將在2025年佔比超過20%，成為「超高齡社會」，為建構高齡友善城市，新北市除積極辦理老人共餐、銀髮俱樂部、全齡公園等措施激發老人家活力，許多社區據點並發揮創意鼓勵老人家活出精彩人生。本期《保庇新北市》特邀金鐘視后鍾欣凌與永和民權社區長輩們一起唱跳、踢足球舞動青春，感受老人家的無限活力。

民政局長柯慶忠表示，新北市老年人口已達60萬，佔全市人口的15%，關懷銀髮除從家庭做起，許多社區據點也扮演關鍵角色，提供長輩們展現自我的舞台及精神支柱，讓老人家再展歡顏。

其中，榮獲衛福部金點獎的民權社區發展協會，在理事長邱秀蘭帶領下，多年來發揮創意，為無數長輩們一圓青春春夢，並團結老人家力量幫助周邊各鄰里，打造令人羨慕又有溫度的「幸福國度」。不論是千歲爺奶世界盃足球賽、泛舟溯溪、先角百老匯、千歲爺奶婚紗秀、勇闖墾丁夜店，及與地方電視台合作，請長輩擔綱主播等，長輩們活得自信滿滿又有光彩。

▲ 鍾欣凌欣賞著爺奶們「先角百老匯」熱力表演，忍不住也跟著扮演「崔姬」和劉文正的長輩們一起嗨起來。

民權社區爺奶們生活精彩 「彩香婆婆」鍾欣凌也稱羨

近期收視屢創新高的公視戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，飾演劇中63歲「珍賀齋」餅店老闆娘蘇林彩香的鍾欣凌說，戲裡的她子女們因財務缺口老是各懷鬼胎來要錢，讓她老年生活有些無奈，但民權社區的爺爺、奶奶們生活都好精彩、令人稱羨，和她在戲裡的命運完全不同。

鍾欣凌欣賞著爺奶們曾經登上小巨蛋舞台的「先角百老匯」熱力表演，忍不住也跟著扮演「崔姬」和劉文正的長輩們一起嗨起來，接著還和社區百獅隊舞出青春活力，幾個小節下來已是氣喘噓噓，不禁讚嘆長輩們的好體力。

還有一群爺奶扭腰擺臀，抬著美麗紅色大花轎，高唱「內山姑娘要出嫁」，讓鍾欣凌不只笑了出來，還直誇爺爺、奶奶們的演出，很有職業水準，比起她在《我的婆婆怎麼那麼可愛》媒人婆逗趣橋段絕不遜色。

為了利用趣味活動引起老人家運動的興趣，民權社區發展協會還特別設計了「世界盃足球賽」等活動，爺爺、奶奶們穿著拖鞋，將鞋子透過踢腿甩向目標，有趣動作不僅大家笑得樂開懷，還達到運動效果，連永和民權、民族、民治、智光里長們，也帶著里民來和鍾欣凌與長輩們一較高下。

此外，針對行動不便的長者，邱秀蘭還發明了幾種坐在椅子上就能打球、運動的比賽，加上一旁超嗨的加油聲，讓鍾欣凌也賣力唱喝，並對民權社區發展協會的創意感到不可思議，直說全臺真的很少看到這麼有活力的社區，真心期盼自己的晚年生活也能過得這麼精彩。

黑狗兄黑貓姐敢衝、敢玩 協會續搭舞台讓爺奶們閃耀動人

邱秀蘭笑說，社區這幾年來的改變，真的很感謝新北市府給了軟硬體的支持，也因為長輩們的支持，社區爺奶們敢衝、敢玩的黑狗兄黑貓姐個性深得大家喜愛，所以來自各地邀約不斷，今年十月社區爺奶們的「先角百老匯」還要到臺中衛福部頒獎典禮開場。

「老人家不管年紀多大，都可以在社區裡發揮他的價值。」邱秀蘭笑稱，就連一百多歲的長輩也經常來社區服務，只是他服務的是桌遊，充當三缺一時補上最重要的那一個角色。未來會繼續扮演好爺奶們最溫暖的家，不斷搭舞台聚焦在長輩們身上，讓這群最閃亮的鑽石們，不論走到哪兒都閃耀動人。

更多鍾心凌和先角百老匯長輩們舞出真活力精彩內容，都將收錄在8月底出刊的《保庇新北市》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw。

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