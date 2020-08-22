　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

金鐘視后鍾欣凌「彩香婆婆」歡喜唱跳　攜手民權社區長輩舞動青春

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 金鐘視后鍾欣凌「彩香婆婆」歡喜唱跳 攜手民權社區長輩舞動青春。（圖／新北市民政局提供）

▲ 金鐘視后鍾欣凌「彩香婆婆」歡喜唱跳，攜手民權社區長輩舞動青春。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國發會推估全台65歲以上人口將在2025年佔比超過20%，成為「超高齡社會」，為建構高齡友善城市，新北市除積極辦理老人共餐、銀髮俱樂部、全齡公園等措施激發老人家活力，許多社區據點並發揮創意鼓勵老人家活出精彩人生。本期《保庇新北市》特邀金鐘視后鍾欣凌與永和民權社區長輩們一起唱跳、踢足球舞動青春，感受老人家的無限活力。

民政局長柯慶忠表示，新北市老年人口已達60萬，佔全市人口的15%，關懷銀髮除從家庭做起，許多社區據點也扮演關鍵角色，提供長輩們展現自我的舞台及精神支柱，讓老人家再展歡顏。

其中，榮獲衛福部金點獎的民權社區發展協會，在理事長邱秀蘭帶領下，多年來發揮創意，為無數長輩們一圓青春春夢，並團結老人家力量幫助周邊各鄰里，打造令人羨慕又有溫度的「幸福國度」。不論是千歲爺奶世界盃足球賽、泛舟溯溪、先角百老匯、千歲爺奶婚紗秀、勇闖墾丁夜店，及與地方電視台合作，請長輩擔綱主播等，長輩們活得自信滿滿又有光彩。

▲ 金鐘視后鍾欣凌「彩香婆婆」歡喜唱跳 攜手民權社區長輩舞動青春。（圖／新北市民政局提供）

▲ 鍾欣凌欣賞著爺奶們「先角百老匯」熱力表演，忍不住也跟著扮演「崔姬」和劉文正的長輩們一起嗨起來。

民權社區爺奶們生活精彩 「彩香婆婆」鍾欣凌也稱羨

近期收視屢創新高的公視戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，飾演劇中63歲「珍賀齋」餅店老闆娘蘇林彩香的鍾欣凌說，戲裡的她子女們因財務缺口老是各懷鬼胎來要錢，讓她老年生活有些無奈，但民權社區的爺爺、奶奶們生活都好精彩、令人稱羨，和她在戲裡的命運完全不同。

鍾欣凌欣賞著爺奶們曾經登上小巨蛋舞台的「先角百老匯」熱力表演，忍不住也跟著扮演「崔姬」和劉文正的長輩們一起嗨起來，接著還和社區百獅隊舞出青春活力，幾個小節下來已是氣喘噓噓，不禁讚嘆長輩們的好體力。

還有一群爺奶扭腰擺臀，抬著美麗紅色大花轎，高唱「內山姑娘要出嫁」，讓鍾欣凌不只笑了出來，還直誇爺爺、奶奶們的演出，很有職業水準，比起她在《我的婆婆怎麼那麼可愛》媒人婆逗趣橋段絕不遜色。

為了利用趣味活動引起老人家運動的興趣，民權社區發展協會還特別設計了「世界盃足球賽」等活動，爺爺、奶奶們穿著拖鞋，將鞋子透過踢腿甩向目標，有趣動作不僅大家笑得樂開懷，還達到運動效果，連永和民權、民族、民治、智光里長們，也帶著里民來和鍾欣凌與長輩們一較高下。

此外，針對行動不便的長者，邱秀蘭還發明了幾種坐在椅子上就能打球、運動的比賽，加上一旁超嗨的加油聲，讓鍾欣凌也賣力唱喝，並對民權社區發展協會的創意感到不可思議，直說全臺真的很少看到這麼有活力的社區，真心期盼自己的晚年生活也能過得這麼精彩。

黑狗兄黑貓姐敢衝、敢玩 協會續搭舞台讓爺奶們閃耀動人

邱秀蘭笑說，社區這幾年來的改變，真的很感謝新北市府給了軟硬體的支持，也因為長輩們的支持，社區爺奶們敢衝、敢玩的黑狗兄黑貓姐個性深得大家喜愛，所以來自各地邀約不斷，今年十月社區爺奶們的「先角百老匯」還要到臺中衛福部頒獎典禮開場。

「老人家不管年紀多大，都可以在社區裡發揮他的價值。」邱秀蘭笑稱，就連一百多歲的長輩也經常來社區服務，只是他服務的是桌遊，充當三缺一時補上最重要的那一個角色。未來會繼續扮演好爺奶們最溫暖的家，不斷搭舞台聚焦在長輩們身上，讓這群最閃亮的鑽石們，不論走到哪兒都閃耀動人。

更多鍾心凌和先角百老匯長輩們舞出真活力精彩內容，都將收錄在8月底出刊的《保庇新北市》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw

► 美麗最大的祕密

ET快訊
大跳水！台股爆量警訊響了　達人曝：持股已大降至2成
下令射殺船員「海面濺血」！殘忍影片瘋傳　中國籍船長高雄落網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金鐘視后鍾欣凌「彩香婆婆」歡喜唱跳　攜手民權社區長輩舞動青春

議長叔叔秒變「議長爺爺」　邱奕勝「印象龍潭」變裝好逗趣

新北愛漫中秋庇護特賣起跑　侯友宜大讚黃子佼比他還會賣

年少叛逆離家！他隔23年找回母親　痛哭認錯「對不起，年輕不懂事」

基隆市童軍暨生態遊學中心啟用　拉波波村LAPOPO與祖孫歡慶開幕

快訊／21歲男泳池潛水「練習憋氣」4分鐘昏迷　送醫搶救命危

台啤球員當志工　「真善美」憨兒籃球賽好歡樂

七夕脫單預備！新北特色月老廟大公開　副發言人曝求姻緣必勝攻略

雨又大又急！高雄樹科大校門前汪洋一片…水利局緊派員找原因

機車停放未拔鑰匙！男大生失車心急如焚　警以車追人10小時尋回

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

金鐘視后鍾欣凌「彩香婆婆」歡喜唱跳　攜手民權社區長輩舞動青春

議長叔叔秒變「議長爺爺」　邱奕勝「印象龍潭」變裝好逗趣

新北愛漫中秋庇護特賣起跑　侯友宜大讚黃子佼比他還會賣

年少叛逆離家！他隔23年找回母親　痛哭認錯「對不起，年輕不懂事」

基隆市童軍暨生態遊學中心啟用　拉波波村LAPOPO與祖孫歡慶開幕

快訊／21歲男泳池潛水「練習憋氣」4分鐘昏迷　送醫搶救命危

台啤球員當志工　「真善美」憨兒籃球賽好歡樂

七夕脫單預備！新北特色月老廟大公開　副發言人曝求姻緣必勝攻略

雨又大又急！高雄樹科大校門前汪洋一片…水利局緊派員找原因

機車停放未拔鑰匙！男大生失車心急如焚　警以車追人10小時尋回

快訊／嘉義男夜闖長照中心拿床單想悶死妻　再瘋狂潑酸　5人傷送醫

「超驚恐大叔」入侵Google街景！上萬網友留言朝聖…釣出本尊回應了

快訊／巴威持續增強「暴風圈脫離」　23:30解除海上颱風警報

陳芳語「依偎林利豪胸口」公開放閃！　霸氣告白甜爆：要你所有4am calls

夢到高處墜落＝生活失控了！心理專家揭「5常見夢境」反映內心：能趨吉避凶

回憶殺！鼓鼓驚喜合體蕭秉治　重飆MP魔幻力量經典歌...全場唱翻

戴愛玲自彈自唱淚憶外婆　連飆《對的人》夯歌成巨型KTV！

台南失智照護博覽會開幕 　黃偉哲：期待打造高齡友善健康宜居幸福城市

不斷更新／林益全、陳凱倫滿壘連續安打　7局樂天10比5富邦

遠雄人壽攜手合作世新大學　跨界培育校園人才菁英

地方熱門新聞

葉彥伯宣布　停止所有精準篩檢計畫

轎車違停店門口　女車主嗆：你拖走我再停

弒母拋頭顱到中庭！　住戶怨：房價跌到不能再跌

21歲男泳池憋氣4分鐘　命危昏迷

樹科大校門前汪洋一片…水利局緊急派員處理

社頂公園傳失蹤　魔神仔作怪

西螺惡臭漂漂河　環保局鐵腕開罰

恆春鎮長補選　陳文弘宣布當選

張榮志選前之夜　謝龍介助講氣氛high

鬼門開　屏東最兇廢棄醫院「鐵門打開」

巴威增強　「利吉惡地」染紅

台中和平區長補選吳萬福當選

夫妻吵架後竟輕生警及時救人一命

男大生機車未拔鑰匙遭竊　警以車追人10小時尋回

更多熱門

相關新聞

新北愛漫中秋庇護特賣起跑

新北愛漫中秋庇護特賣起跑

象徵月圓人團圓的中秋節即將到來，新北市政府勞工局特別籌劃「愛漫中秋 庇護獻禮」中秋特賣會，22日在板橋車站B1廣場熱鬧開賣，現場邀請新北16家庇護工場設攤提供多款中秋限定禮盒，市長侯友宜及代言人黃子佼也特別到場鼓勵庇護員工，並強力推銷庇護商品，讓中秋佳節過得更有意義。

七夕脫單預備　新北月老廟大公開

七夕脫單預備　新北月老廟大公開

巴威颱風來襲　新北農業局防災啟動

巴威颱風來襲　新北農業局防災啟動

三鶯大橋改建　外側車道禁行大型車

三鶯大橋改建　外側車道禁行大型車

七夕情人節板橋花市買花首選

七夕情人節板橋花市買花首選

關鍵字：

新北保庇新北市封面金鐘視后鍾欣凌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

同事修電腦忙2小時！他20分鐘搞定卻被開除

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面