七夕情人節「板橋花市」買花首選　耍浪漫好想談戀愛表達心意

▲ 七夕情人節板橋花市買花首選，耍浪漫好想談戀愛表達心意。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

七夕情人節將至，2020年花卉品質優良、價格平穩，新北市政府農業局建議民眾多多前往板橋花市購買花卉，不論你是有暗戀對象的單身或是穩定交往中，鮮花都是不可或缺的禮物，在燭光晚餐的氛圍營造下，搭配上一束鮮花送給你的愛人，讓你送禮送到心坎裡，成功征服女孩的心，選對禮物順利脫單。

農業局長李玟表示，男性送鮮花給女士們是表達愛意最直接的方式，當然每種鮮花也有其代表的意義，像是「玫瑰花」色彩繽紛，花語代表真心真意、真誠的愛；「洋桔梗」花姿優雅，花顏美麗，最能傳達珍愛之意，男性們可視另一半喜歡的花種選購。

另外，情人節想到戶外走走的情侶們，可以前往農業局輔導的雙溪友善荷花田（新北市雙溪區雙柑公路111號），8月22日上午7點開始於希望市集有推出友善農特產品讓大家採買，到了下午4點有戀鍊雙溪一串心手作DIY以及一連串音樂饗宴活動，情侶們可以走向荷花田上的浮動光雕鵲橋，觀賞蓮花的同時並在幸福門留下七夕的許諾身影。

板橋花市理事長黃禎揚表示，目前玫瑰花價格零售價1支18元到20元，1束約200元；其他應景花卉如洋桔梗1束同樣約200元左右，香水百合一束5支則約350元，情人節想買花送給情人表達心意的民眾，歡迎至板橋花市選購。新北市板橋藝文休閒花市地點位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），營業時間為每日上午9時至晚上6時，每週一公休。

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