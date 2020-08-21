新北三鶯大橋改建工程　速限30公里、外側車道禁行大型車

▲ 新北三鶯大橋改建工程，速限30公里。（圖／新北市交通局提供，下同）
記者郭世賢／新北報導
新北市三鶯大橋為銜接鶯歌、三峽之間及國道3號三峽交流道重要聯絡橋梁，往來汽、機車流量龐大，目前進行改建工程，為維護行車安全，新北市交通局再次提醒三鶯大橋路段速限30公里、外側車道禁行大型車、內側車道禁行機車及尖峰禁行聯結車，呼籲用路人務必遵守標誌、標線行駛車道，共同維護行車安全。
交通局交通安全科科長林昭賢表示，三鶯大橋第一期改建工程於2020年4月完工，4月中起進行二期工程主橋段工程，為維護施工期間行車安全與維持原有橋梁雙向通行，因此進行車速管理及車種管制，工區範圍為速限30公里，主橋段每日7時至9時、17時至19時尖峰時段禁止聯結車通行。
▲ 新北三鶯大橋改建工程，外側車道禁行大型車。
另外，考量鶯歌為陶瓷重鎮、往來橋梁的大型車輛多，為維護機慢車行車安全，主橋車道實施「外側車道禁行大型車」和「內側車道禁行機車」管制，以避免大型車與機慢車混流交織風險，警察局並將針對違規車輛加強取締。
交通局呼籲所有用路人務必遵守限速及車道管制，大型車輛行駛於內側車道，機慢車行駛於外側車道，禁止變換車道，機慢車避免與大型車輛併行，用路人皆應遵守標誌、標線並行駛對應車道，以免發生交通事故。