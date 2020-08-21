新北三鶯大橋改建工程　速限30公里、外側車道禁行大型車

七夕情人節將至，2020年花卉品質優良、價格平穩，新北市政府農業局建議民眾多多前往板橋花市購買花卉，不論你是有暗戀對象的單身或是穩定交往中，鮮花都是不可或缺的禮物，在燭光晚餐的氛圍營造下，搭配上一束鮮花送給你的愛人，讓你送禮送到心坎裡，成功征服女孩的心，選對禮物順利脫單。