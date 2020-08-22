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新北愛漫中秋庇護特賣起跑　侯友宜大讚黃子佼比他還會賣

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▲ 新北愛漫中秋庇護特賣起跑 侯友宜大讚黃子佼比他還會賣。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北愛漫中秋庇護特賣起跑，侯友宜大讚黃子佼比他還會賣。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

象徵月圓人團圓的中秋節即將到來，新北市政府勞工局特別籌劃「愛漫中秋 庇護獻禮」中秋特賣會，22日在板橋車站B1廣場熱鬧開賣，現場邀請新北16家庇護工場設攤提供多款中秋限定禮盒，市長侯友宜及代言人黃子佼也特別到場鼓勵庇護員工，並強力推銷庇護商品，讓中秋佳節過得更有意義。

侯友宜站台時表示，在庇護工場工作的身心障礙員工，每一位都像我們的孩子，在中秋佳節家家戶戶團圓的日子裡，希望企業與市民朋友們能夠一起支持庇護工場。話鋒一轉，也感謝代言人黃子佼很有愛心，力讚代言商品效果佳，兩次直播都銷售一空，比市長還厲害，市長讓他當也不錯！

▲ 新北愛漫中秋庇護特賣起跑 侯友宜大讚黃子佼比他還會賣。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 侯友宜大讚黃子佼比他還會賣。

黃子佼聞言機智回應「我還是先從副市長開始當起就好」，引起現場一陣爆笑。黃子佼還說，今年中秋節餽贈親友的禮品，他會自掏腰包，把高達20萬元預算，平均分配給代言的新北市庇護工場，力挺代言產品，也期望大家共襄盛舉，多多支持新北庇護工場產品。

勞工局表示，新北市現有26家庇護工場，協助超過500位身障員工就業，在商品及服務都力求專業及創新。今年各家庇護工場也推出多款優質禮盒，像是喜憨兒庇護工場與幾米合作的「愛的記憶禮盒」、唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「月來月平安‧童趣九宮格禮盒」、集賢庇護工場推出的「富貴牡丹花後背包禮盒」、超級可愛的慈泰庇護工場「幸福樂章‧小協奏餅乾禮盒」、糕菲膳工坊「夢想起飛禮盒」、愛盲土城庇護工場「平安討喜禮盒」及慈育庇護工場「月餅書禮盒」等，樣樣都是2020中秋送禮的最佳首選。

今日無法前來的朋友，歡迎到Yahoo、PChome、momo、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，讓庇護工場有持續進步的動力，幫助他們業績長紅！想了解更多活動相關訊息，可上新北勞動雲臉書或致電勞工局：02-2960-3456分機6588洽詢。

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▲ 新北愛漫中秋庇護特賣起跑 侯友宜大讚黃子佼比他還會賣。（圖／新北市勞工局提供）

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