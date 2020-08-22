▲ 巴威颱風來襲！新北農業局防災啟動，七夕漁港活動暫緩辦理。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第八號颱風「巴威」於22日早上台灣東部形成，為因應巴威來襲，新北市在第一時間進行船隻管制出港，由於煙火船無法出港及確保民眾安全，22日淡水漁人碼頭煙火、草里潮市集及23日深澳露天電影院活動暫停，將另擇期辦理，並已用最嚴謹的態度做好防颱整備工作。

農業局表示，本次颱風已派員巡查檢視28處漁港及3處漁港工程，確保設施整備工作完成，加強船員安全及漁船繫纜等作業，同時請海巡單位協助執行漁船禁止出港及管制漁港區域作業，亦已通知8處陸上魚塭、71處九孔養殖戶加強魚塭岸壁鞏固及排水疏通等整備工作。

▲ 新北市農業局負責49條重要道路之路樹維護，已完成路樹汛期前防災整備。

​另外，農業局負責49條重要道路之路樹維護，已完成路樹汛期前防災整備，及與各區公所24小時保持聯繫加強巡視，並要求開口合約廠商備妥機具做好防颱準備。另新北市共計領有水土保持施工許可證案件128件，皆已通知並成立災害搶救小組，做好防颱準備。農業局會隨時注意中央氣象局雨量資料及水保局土石流警戒資訊，第一時間因應最新狀況，保障民眾安全。

農業局長李玟表示，巴威颱風已漸漸接近本市，為了顧及人民安全，暫停辦理今明兩日淡水漁人碼頭煙火、草里潮市集及深澳露天電影院的活動，保障民眾的生命財產安全是我們防汛首要任務，農業局已作好汛期防颱整備工作！

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