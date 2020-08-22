七夕脫單預備！新北特色月老廟大公開　副發言人曝求姻緣必勝攻略

記者郭世賢／新北報導

七夕情人節即將到來！新北市政府新聞局年輕主持人群再度出動，由新北市政府副發言人戴湘儀攜手王子禾上山下海，在「我的新北市」YouTube頻道的《新北好好玩》節目中介紹新北市萬里情月老廟、三重普庵宮、中和力行福德宮等三座具有特色的月老廟，以及分享拜月老的必勝攻略。

▲ 新北特色月老廟大公開。

新聞局長蔣志薇表示，廣新北在地特色、振興旅遊觀光一直是團隊努力的方向，透過搭配節日或社群議題更能將市政行銷出去。尤其根據內政部的統計，受到疫情衝擊，一到六月份結婚的對數，比起2019年同期少 6500 多對，也可能導致明年生育率下降，對台灣的人口將造成影響。

蔣志薇表示，藉由帶著大家來到新北有特色的月老廟找到好姻緣，希望增加配對機會，提高結婚率，也可以到周邊其他景點及商圈遊玩，刺激新北在地經濟。

▲ 美女副發言人曝求姻緣必勝攻略。

戴湘儀說，感情生活已空窗了一段時間，雖然侯市長常常叮嚀她要趕快談戀愛，但因為 工作繁忙總是沒有機會尋覓對象。看著周圍朋友沈浸在愛情裡，自己也好羨慕，趁著拍攝 「七夕情人月老廟」節目好好地跟月老祈願，除了向月老把自己對理想對象的描述越精準明確越好，包括長相、身材、個性、經濟條件、價值觀、家庭狀況等，拍攝後的休息時間仍繼 續擲杯求籤，聽聽神明對感情運的提醒。

主持人王子禾也透露自己算是一位很會拜拜的人， 但這是第一次來到月老廟，也是第一次準備拜月老的貢品，不僅準備了雙數份量的甜食，還 有筷子與知名泡麵，就是希望心儀的對象「筷來」到身邊。

想了解三座月老廟座落新北哪裡？各有什麼特色？如何準備祭拜月老的貢品？歡迎訂閱 「我的新北市」YouTube 頻道，觀看完整版《新北好好玩》

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