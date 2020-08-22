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回擊馬英九　蔡英文：別以為卑躬屈膝就能換來和平

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▲▼蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

中央社

總統蔡英文今天針對前總統馬英九批評她把國家推向戰爭邊緣回應指出，受人民託付領導國家的人，千萬不能抱持著不切實際的幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。

蔡總統指出，馬英九今天的言論，對於國際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握，這就是最不安全的一種說法。

蔡總統說，她要嚴正表達：「守護國家主權、捍衛民主自由，確保台灣人生存的權利，這是總統的職責，不是挑釁。」

她表示，很慶幸對國家安全認知混淆的時代已經過去了，應當積極守護自己的國家，只要她當總統一天，「和平靠國防」以及擴大跟理念相近國家合作的方針，就會繼續堅持下去。

馬英九今天在「國家不安全研討會」中表示，反對中共不放棄武力攻台，但同樣無法接受總統選擇錯誤的國家路線，將國家推到戰爭邊緣；他也說，蔡總統不願接受九二共識，「聯美抗陸」使得台灣捲入大國鬥爭。

除府院黨陸續反擊外，蔡總統晚間也透過臉書貼文，做出回應。

外交部也發出新聞稿表示，前總統馬英九舉辦「國家不安全研討會」，宣揚「國防外交無用論」觀點，外交部感到極為遺憾，將繼續努力拓展全方位對外關係，與台灣民眾共同捍衛國家安全。

外交部下午指出，馬英九今天在研討會與前國家安全會議秘書長蘇起大力倡導「美國對台口惠實不至」、「台灣是棄子」、「國軍一天就會投降」、「川普不會來救」、「台灣安全繫於北京一念」等失敗主義言論，傾力要將台灣抽離國際關係、推向中國。外交部不會受這種反外交、反國安謬論影響，將繼續努力推動與重要理念相近國家的關係，維繫台灣的戰略地位、促進國家戰略利益。

外交部說，印太地區近年緊張情勢逐漸升高，無論是在東海、台灣海峽、南海，或者中國與印度邊界相關事件，都與中共軍事動作頻頻有關，而中共迫害自由人權，從西藏、新疆、天主教，到徹底毀棄香港的一國兩制，再再顯示嚴重性。此外，中國的認知作戰、假訊息攻擊、影響力操作，以及對自由開放社會的滲透，已讓國際社會普遍感受威權主義擴張對民主國家造成的威脅，並認真思考對應政策。

外交部指出，中國威權主義對外擴張，台灣首當其衝，政府有責強化傳統與非傳統國防，積極推動與理念相近國家的全方位關係，捍衛自由民主的生活方式不受侵害。負責任的國家與政府必然會將守護民主和主權放在第一位，也會發展與其他國家的關係，這是國家安全的大戰略，也是各理念相近國家共同追求的目標。

外交部說，一位曾經統帥三軍、領導外交的前總統，與一位曾經主導國家安全的前國安會秘書長，卻視國家自我防衛為對敵挑釁、視發展對外關係為對中國的威脅，並視美國對台友好及支持為無用。這些「國防外交無用論」觀點已悖離台灣社會主流民意，外交部對此感到極為遺憾，並宣示將繼續努力拓展全方位對外關係，與台灣民眾共同捍衛國家安全。

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▲▼蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

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