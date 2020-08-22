民進黨敬告馬英九「勿再販賣亡國感」　批「首戰即終戰」是踐踏台灣

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

政治中心／台北報導

針對前總統馬英九22日在「國家不安全研討會」上表示總統蔡英文不承認九二共識造成國家不安全一事，民進黨回擊，敬告馬英九勿用打擊民進黨，來掩飾國民黨內兩岸路線歧異的事實；也勿大肆販賣亡國感和恐懼感，一再用「首戰即終戰」的語言脅迫台灣人民，幫著中國大陸踐踏台灣得來不易的民主自由。

民進黨表示，兩岸關係的本質是自由民主或極權專制的抉擇問題，涉及台灣的生存與發展，沒有模擬兩可或模糊的空間，況且，沒有一個國家的生存，是仰賴對手的善意。

民進黨指出，馬英九的論述顯示他全然「看不見」兩件事：第一，習五點提出的「一國兩制台灣方案」；第二，他也「看不見」台灣民意早已透過選票，拒絕「九二共識」。深切遺憾的是，馬英九身為前總統，竟背棄台灣的民意，仍死守自認的「九二共識」榮光不放，必然愈將被邊緣化。

民進黨提到，國民黨內要角、新北市長侯友宜近期說「國民黨任何的改變一定要站在全台灣主流民意上，九二共識該改就要改」；六月，國民黨改革委員會兩岸論述組建議報告將「九二共識」當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」。馬英九的兩岸路線，明顯和國民黨當前的想法扞格不入。

民進黨批評，今日馬英九所謂的「國家不安全會議」，就是一群曾讓國家陷入不安全的人開的會議，「民進黨敬告馬前總統，勿用打擊民進黨來掩飾國民黨內的兩岸路線歧異的事實；也勿大肆販賣亡國感和恐懼感，與中共沆瀣一氣，一再用『首戰即終戰』的語言脅迫台灣人民，幫著中國踐踏台灣得來不易的民主自由」。

▼馬英九22日上午出席「國家不安全研討會」並發表演說。（圖／記者羅婉庭攝）