點名總統府發言人　馬英九辦公室怒轟：省省扣紅帽子老招！

▲馬英九上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對府院黨批評，馬英九基金會執行長蕭旭岑22日表示，當前台海不安全，是國際組織認證，連美方前軍、情高層，都預警中共可能動武的台海危機，他請蔡政府的一群發言人，省省抹紅、扣帽子的老招，先對國際與美國人的看法認真回應。

蕭旭岑批評，蔡政府的府院黨高層，不承認錯誤的國家路線，把台灣推向戰爭邊緣，還鼓動勇武派、義和團的氣氛，視國人的身家安全如無物，根本是出賣台灣利益，台灣人應該群起唾棄。

馬英九上午出席「國家不安全研討會」發表演說，指出總統蔡英文稱「台灣承受第一波攻擊後全世界會站出來」，但是根據過去國防部報告指出，共軍攻台是「首戰即決戰」，中共打算在第一坡攻擊後就拿下台灣，身為元首應該不畏戰但不求戰，否則至台灣人民生命財產於何地？台灣必須自立自強，不應該一廂情願。

馬英九說，蔡英文「聯美抗陸」，自以為是棋手，恐怕未來會變成「棄子」，讓台灣成為兩強鬥爭下的犧牲品。 針對台灣當前對外關係惡化、兩岸情勢緊張的局勢，指出維護國防安全，不能一廂情願靠美國，若一味反陸，台灣加入區域經濟整合將會陷入困境。

總統府發言人黃重諺表示，馬前總統的說法，不但悖離國際現實，身為卸任元首，竟然把國民擁有自由民主視為對北京的挑釁，更是令人高度遺憾。

黃重諺說，對於國際情勢有基本掌握的人都知道，當前在台海乃至於西太平洋地區，以包括軍事在內等單邊行為衝擊區域安全穩定的是中國，不是台灣，而守護國家主權，捍衛國人的自由民主，更是總統的責任，而不是挑釁。

黃重諺指出，馬前總統認為接受「九二共識」才能避免戰爭，但事實上中國的「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，北京當局從未接受馬前總統口中的「一中各表」，更不容中華民國有生存空間，只有矮化臺灣的「一國兩制」，而這也是全體國人所共同反對的。

黃重諺表示，無論基於個人鄉愁，或因為對國際現勢的缺乏認識，身為一位卸任國家元首，馬前總統不與國人站一起反對北京的威脅打壓，反過來指控政府守護國家主權是「把國家推向戰爭邊緣」，這樣的說法極不恰當，國民也不會認同。