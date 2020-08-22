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馬英九批蔡英文拒九二共識　總統府「高度遺憾」：竟視民主自由為挑釁

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▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，馬英九站台。（圖／實習記者方敬攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統馬英九22日出席「國家不安全研討會」發表演說，指總統蔡英文不接受「九二共識」，廢棄兩岸政治互信與共同政治基礎，對外關係向美傾斜，「聯美抗陸」使得台灣捲入大國鬥爭，這些正是讓台灣瀕臨險境的禍因。對此，總統府回應，馬前總統的說法，不但悖離國際現實，身為卸任元首，竟然把國民擁有自由民主視為對北京的挑釁，更是令人高度遺憾。

總統府發言人黃重諺表示，對於國際情勢有基本掌握的人都知道，當前在台海乃至於西太平洋地區，以包括軍事在內等單邊行為衝擊區域安全穩定的是中國，不是台灣，而守護國家主權，捍衛國人的自由民主，更是總統的責任，而不是挑釁。馬前總統的說法，不但悖離國際現實，身為卸任元首，竟然把國民擁有自由民主視為對北京的挑釁，更是令人高度遺憾。

黃重諺說，馬前總統認為接受「九二共識」才能避免戰爭，但事實上中國的「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，北京當局從未接受馬前總統口中的「一中各表」，更不容中華民國有生存空間，只有矮化台灣的「一國兩制」，而這也是全體國人所共同反對的。無論基於個人鄉愁，或因為對國際現勢的缺乏認識，身為一位卸任國家元首，馬前總統不與國人站一起反對北京的威脅打壓，反過來指控政府守護國家主權是「把國家推向戰爭邊緣」，這樣的說法極不恰當，國民也不會認同。

黃重諺表示，過去這段期間，台灣善盡作為國際社會一員的責任，勉力為區域的和平穩定以及國際社會福祉做出貢獻，而面對中國各項威脅打壓，我們應該做的，不是放棄自己的自由民主，不是退讓國家主權，而應該更團結一致，爭取更多來自國際社會的認同與支持，並共同努力對抗極權的威脅，這才是真正保衛國家的方法。

至於馬前總統指稱，當前政府因為不接受「九二共識」而造成經濟不振云云，黃重諺則表示，馬前總統大概忘了當年政黨輪替時，堅守「九二共識」的馬政府交給新政府的是陷入負成長的總體經濟，相較於四年後的現在台灣在總體經濟上的表現，馬前總統當年的治理能力如何，當年知名的國際媒體已早有評價。

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