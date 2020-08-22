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馬英九稱美中對撞台灣成棄子　外交部：不受失敗主義、反外交謬論影響

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▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統馬英九22日出席「國家不安全研討會」發表演說，還與前國安會秘書長蘇起談及「美國對台口惠實不至」、「台灣是棄子」、「國軍一天就會投降」、「川普不會來救」、「台灣安全繫於北京一念」等失敗主義言論，外交部直言，對這種反外交、反國安的謬論，外交部不會受到影響，將繼續努力推動和重要理念相近國家的關係，維繫我國的戰略地位，促進國家戰略利益。

前總統馬英九今天在一場研討會中倡談兩岸國防外交議題，提到台灣處於世界兩大軍事、經濟強權對撞的最前線，「保持距離」才是趨吉避凶之道。

馬英九進一步指出，但民進黨政府卻反其道而行，自願陷入兩強爭鬥之中，一面倒向美國，淪為大國博弈的棋子，而蔡英文竟還認為，以台灣的經濟及國防實力，「我們自己也是棋手」，不顧專家們一再警告，不僅川普可能打出超越中共底線的「台灣牌」導致擦槍走火，北京也可能在台海引發事端逼迫華府讓步，蔡英文妄想要「聯美抗陸」，自以為是棋手，恐怕未來會變成「棄子」，讓台灣成為兩強鬥爭下的犧牲品。

不過，外交部表示，近年來在印太地區緊張情勢逐漸升高，而無論是在東海、台海、南海或中印邊界，都與中共政權軍事動作頻頻相關。而中共政權對自由人權的迫害，從西藏、新疆、天主教，到徹底毀棄香港的一國兩制，再再顯示對人權迫害的嚴重性。此外，源自中國的認知作戰、假訊息攻擊、影響力操作與對自由開放社會的滲透，國際社會已普遍感受威權主義擴張對民主國家造成威脅，並且認真思考對應的政策。

外交部指出，中國威權主義對外擴張，台灣首當其衝，政府有責強化傳統與非傳統國防，積極推動與理念相近國家的全方位關係，捍衛自由民主的生活方式不受侵害。作為負責任的國家與政府，必然會將守護民主和主權放在第一位，也會發展和其他國家的關係，這是國家安全的大戰略，也是各理念相近國家共同追求的目標。

外交部表示，一位曾經統帥三軍、領導外交的前總統，和一位曾經主導國家安全的前國安會秘書長，卻視國家自我防衛為對敵挑釁，視發展對外關係為對中國威脅，視美國對台友好與支持為無用。這些「國防外交無用論」的論點，已悖離台灣社會主流民意。外交部對此感到極為遺憾，並宣示將繼續努力拓展全方位對外關係，與台灣人民共同捍衛國家安全。

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