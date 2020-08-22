陳以信挺馬英九「只是說出事實」：府院黨的批評才令人驚恐

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九22日在「國家不安全研討會」上，表示總統蔡英文不接受九二共識，對外關係向美傾斜，正是台灣瀕臨險境的禍因，但遭總統府、行政院及民進黨反嗆。對此，國民黨立委陳以信表示，馬英九只是把事實說出來，明明連美國人都發表專文警告台海戰爭風險正急遽升高，為何偏偏不見府院黨發言人群起反駁呢？他也批評，「府院黨批馬前總統背離台海事實才真正令人驚恐」。



陳以信22日下午在臉書表示，當前兩岸軍事緊張台海危機再現，明明這是鐵錚錚事實，馬英九只是把事實說出來，何錯之有？總統府、行政院、民進黨群起反駁道理何在？明明連美國人都警告台海戰爭風險正急遽升高。

陳以信指出，美國前參謀聯席會副主席與前中情局副局長，才發表專文預演中共犯台劇本，而且可能日期就是明年1月18日，趁著美國總統可能新舊交接的空檔，在東海發動軍演並由演轉戰，甚而預判戰事一日告終，蔡英文三日內投降。

陳以信質疑，請問府院黨都看不到這篇文章嗎？還是看不懂？人家美國掌管軍事與情報的前高官，判斷蔡英文沒有抵抗決心三日內就會投降，他們的判斷難道接近現實嗎？為何偏偏不見府院黨發言人群起反駁呢？

陳以信也強調，「府院黨批馬前總統背離台海事實才真正令人驚恐」、「美國前高官為文判斷蔡總統三日投降為何不反駁」。



有關陳以信所稱的專文，是源自美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）8月份雜誌《議事錄》（Proceedings）刊登，由前中情局副局長莫雷爾（Michael Morell）及前參謀長聯合會議副主席溫尼菲爾德（James A. Winnefeld）聯名發表的《The War that Never Was？》。



內文除有模擬中共攻台的可能劇本，發動日期就是2021年1月18日，戰爭歷時只有3天外，也指出美國總統的交接期將在明年的1月19日到1月21日，此時美國的國力會下降，削弱國家在決策方面能力，因此中共中央政治局常委早已計劃在今年12月中展開「紅省行動」（Operation Red province）；另外他們也看準了美國早已習慣中國大陸動不動就舉行軍演，因此打算明年1月初在東海舉行大規模軍演，來掩護在台海的軍事調動。

據悉，大規模的台海軍事調動可能包括，快速將解放軍軍隊調至台灣海峽，先攻占澎湖、金門和馬祖等離島，並同時部署潛艦在台灣海峽南北，封鎖台灣逃出的航路，再另派軍艦到東部海岸協防美國第七艦隊，直接包圍台灣。除了具體軍事行動，中國大陸也將派在台灣的間諜特工破壞台灣的軍事設備和國家關鍵設施，並癱瘓網路和媒體。