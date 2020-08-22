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再談「首戰即終戰」　馬英九：蔡英文「聯美抗中」自以為棋手

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▲馬英九、吳敦義上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲馬英九上午出席「國家不安全研討會」發表演說。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九22日出席「國家不安全研討會」發表演說，指出總統蔡英文稱「台灣承受第一波攻擊後全世界會站出來」，但是根據過去國防部報告指出，共軍攻台是「首戰即終戰」，中共打算在第一坡攻擊後就拿下台灣，身為元首應該不畏戰但不求戰，否則置台灣人民生命財產於何地？台灣必須自立自強，不應該一廂情願。

馬英九說，蔡英文「聯美抗陸」，自以為是棋手，恐怕未來會變成「棄子」，讓台灣成為兩強鬥爭下的犧牲品。 針對台灣當前對外關係惡化、兩岸情勢緊張的局勢，指出維護國防安全，不能一廂情願靠美國，若一味反中，台灣加入區域經濟整合將會陷入困境。

馬英九表示，蔡英文曾對BBC記者說，台灣做好軍事防衛，讓中共侵台「將付出很大代價」。蔡也曾向CNN記者表示，期待台灣「承受第一波攻擊後」，世界各國能站出來給大陸強烈壓力。

馬英九表示，他必須提醒身為三軍統帥的蔡總統，國防部所屬的智庫「國防安全研究院」在2018年提出的「中共政軍發展評估報告」即指出，共軍攻台的戰略是「首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定」。換言之，中共打算在第一波攻擊後就拿下台灣，形成終戰之勢。兵凶戰危，身為國家領導人，更應避免戰禍，雖不畏戰但不應求戰，這種「先承受第一擊再盼各國來救援」的思維，置台灣人民生命財產安全於何地？

各位，國家安全需要自立自強，不能一廂情願。美方近年來通過的《國防授權法》(NDAA)、《台灣旅行法》(Taiwan Travel Act)、《台灣友邦國際保護及加強倡議法》(簡稱《台北法》（Taipei Act)或《台灣防衛法》，對我國都很友善，卻不能視為美國護台的保證。

馬強調，事實上，這些法案通過以來，被外界解讀大多是「口惠而實不至」。例如2016年就提出的《台灣旅行法》，允許台美高層互訪，但遲至今年8月，才有衛生部長來訪，來訪原因雖說是新冠肺炎防治，但對我方最關心的疫苗，卻未承諾提供。

他表示，過去沒有「台灣旅行法」時，也一樣有美國閣員來台訪問，難怪不少人認為衛生部長此行意在刺激中共，為川普總統拉票，防疫只是順帶。中共的反應，則是在台灣南北外海舉行軍事演習，對美還以顏色。

另外，馬英九指出，雖然《國防授權法》明確建議川普政府，邀請台灣參加2020環太平洋軍演（RIMPAC），國防部也爭取以觀察員身分參與，但結果卻是被排除在外。

馬英九表示，《台北法》主張懲罰與我國斷交的國家、鼓勵他國與我國建交，支持我國參與國際組織，以及增強台美雙邊經貿關係。但蔡總統上任迄今，我國已喪失7個邦交國，幾乎是總數的3分之1；美國支持東非索馬利蘭與我國互設代表處，自己卻不承認索馬利蘭。他執政期間受邀出席的世界衛生大會與國際民航組織年會，如今也不得其門而入。

他再舉例，美國雖鼓吹各國支持我國參與世衛大會，但國務院卻不願連署支持我國入會的提案。已停開3年的《台美貿易暨投資架構協定》（TIFA）會議，不但沒有進展，美國貿易代表署近期還公開反對TIFA復談。種種相互矛盾的訊息，讓人疑惑難解。

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）最近在回憶錄中透露，在美國總統川普眼中，中共是「辦公桌」，台灣只是「筆尖」。「繼庫德族之後，川普下一個拋棄的對象，會不會是台灣？」

馬英九表示，最近台灣在對外關係、國防與經濟三方面都遭遇嚴峻挑戰，「抗中保台」是總統蔡英文今年成功連任的文宣主軸，但台灣安全了嗎？總部設在比利時的「國際危機組織」，今年6月發表的《危機觀察》報告將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，與朝鮮半島、中印邊境、葉門等15個地區並列。

馬英九表示，7月的報告也指兩岸局勢依舊緊張，原因就是中共與美國軍機、軍艦頻頻出沒台海。過去17年來，台灣海峽8次被ICG列入情勢惡化區，4次在陳水扁總統任內，4次在蔡英文總統任內，我任內完全沒有。

馬英九回顧，他執政期間台海平靜 2015年中共要在台灣海峽新增M503航線，因我方反對，陸方即為此延後啟用時間及調整航線。為何今昔有如此大的差異？蔡英文不接受「九二共識」，廢棄兩岸政治互信與共同政治基礎，對外關係向美傾斜，「聯美抗陸」使得台灣捲入大國鬥爭，這些正是讓台灣瀕臨險境的禍因。

馬英九指出，近年美國與中共衝突不斷，從貿易戰、科技戰、升高到外交戰。7月13日，國務卿蓬佩奧呼籲，各國反對中共的南海九段線主張，認為2016年南海仲裁判斷有拘束力，23日更在加州發表被視為「新冷戰宣言」的重要演說，號召全球民主國家對抗中共的「新暴政」。

馬英九說，7月21日美國關閉大陸駐休士頓總領事館，24日大陸報復，關閉美國駐成都總領事館，對抗持續升高。台灣處於世界兩大軍事、經濟強權對撞的最前線，「保持距離」才是趨吉避凶之道，但民進黨政府卻反其道而行，自願陷入兩強爭鬥之中。對於「新冷戰宣言」，我國外交部表示將與美方攜手合作，捍衛民主制度與國際秩序；對美方支持南海仲裁判斷，外交部竟然表示歡迎，完全不顧此舉重傷我國太平島的國際法地位。

馬英九呼籲，外界擔心台灣一面倒向美國，將淪為大國博弈的棋子。蔡英文卻對此表示，以台灣的經濟及國防實力，「我們自己也是棋手，就順勢操作」。專家們一再警告，不僅川普總統可能打出超越中共底線的「台灣牌」，導致擦槍走火；北京也可能在台海引發事端，逼迫華府讓步。蔡英文聯美抗陸，自以為是棋手，恐怕未來會變成「棄子」，讓台灣成為兩強鬥爭下的犧牲品。

馬英九說，他過去採取的對外政策大戰略是「和陸、友日、親美」三個主軸，同時維持兩岸「不統、不獨、不武」與「一個中國、各自表述」的現狀，力求「機會極大化、威脅極小化」，在當前亂局下，台灣仍應維持這個大戰略，避免選邊，但因應局勢變化，可微調為「親美、和陸、友日」，重點就是兼顧兩岸關係與國際關係，不要選邊站，才能趨吉避凶，符合台灣最大利益。

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