未繳國道通行費變強闖ETC！搬家未辦異動　166筆全成罰款近5萬元

▲陳女因未繳國道通行費多達166筆，都變成罰單後，須繳罰款近5萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓女子，經常開車往返新竹與苗栗間，因通行費逾期未補繳收到通知，竟高達166筆未繳而變成罰單，總共被罰將近5萬元；陳女不服提行政訴訟，表示未收到通知且通行費已補繳完，希望能法官能網開一面；但法官認為陳女應主動告知戶籍異動狀況，仍依《道路交通管理處罰條例》開罰。

判決書指出，陳女從2018年3月至2019年5月間，多次行駛往來於新竹、苗栗地區國道路段，計有166筆，近1萬多元的通行費經催繳未能於期限內補繳；高公局分別填製舉發違反道路交通管理事件通知單共166 張對車主逕行舉發，並移送被告處理，各逕為裁處原告罰鍰新臺幣300 元，共計49800元。

陳女收到罰單後，不服判決而提行政訴訟，主張自己因2018年2月時就已經搬離戶籍地，根本沒有收到違反道路交通管理事件裁決書，也沒有收到遠通電收的電話簡訊通知，絕非惡意逃避或歸避責任，而且得知後也將所有積欠的通行費全數繳納，希望法官能網開一面，撤銷罰單。

但法官認為，國道基於使用者付費之原則徵收通行費且並非一朝一夕，由來已久，對於駕車使用國道需繳納通行費應是具有一定之認知，自應主動查詢帳戶金額或所欠繳通行費，以避免主管機關開罰。雖說陳女遷移戶籍地址屬實，但也應該向公路監理機關申報。

法官強調，陳女既不辦理異動，又未申報送達處所，公路監理機關又怎知實際居住處所或其他聯絡方式，自僅能就原告當時之設籍地址送達文書，倘原告未親自收受文書，其不利益自當歸由原告自行承擔。綜上所述，陳女違規事證明確，處分並無違誤，故原告訴請撤銷原處分為無理由，應予駁回。

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