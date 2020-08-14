「鶯歌、八德路牌」新設計才剛公布…大貨車失控撞擊側翻！國道二號回堵4km

記者陳豐德、沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌日前才遭駕駛人抱怨「不夠直覺」，不料今（14日）上午8時許再度因一場車禍登上新聞版面。國道警察今早接獲通報，表示國道二號大湳出口匝道發生一起大貨車翻覆事故，一度造成車流回堵約4公里，最終事故於上午11時23分排除，所幸駕駛及乘客僅受輕傷，並無生命危險。

▲國道二號大湳匝道口貨車翻覆。（圖／記者陳豐德翻攝）

國道二號鶯歌、八德匝道口標誌因八德寫在左邊但卻指向右、鶯歌寫在右邊卻指向左，引發不少駕駛人抱怨，表示路況不熟的用路人容易走錯，話題一出立即引發網友熱議；對此，交通部運研所召開2次座談會討論，研議改善路標後先於網路公布新款設計樣式，蒐集民意、取得共識後試辦3個月，再根據結果進行全體檢討改善。

▲該匝道口鶯歌、八德指示牌日前才因設計不夠直覺而引起討論，圖為運研所新式設計。（圖／運研所提供）

不料路標8月初才剛登上新聞版面，今早8時44分該匝道口卻又傳出翻覆車禍。國道警察接獲通報，一輛大貨車行經大湳出口匝道時，林姓駕駛（男，33歲）為撿拾手機而導致操控不當，整輛車當場撞及匝道告示牌面後90度側翻，整起事故一度造成現場車流回堵約4公里。所幸救護人員到場後，發現駕駛林男、以及女性乘客僅有受到擦挫傷，經桃園市府消防局送往長庚醫院治療後已無大礙。而現場狀況也於上午11時23分排除，確切事故原因為何，目前仍待警方進一步深入調查。

▼林姓駕駛供稱為撿拾手機、操作不當才造成翻車事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）