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失控男海扁前妻！掌嘴、踹頭樣樣來　網怒「肉搜這個畜生」

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▲苗栗1名疑似吸毒的男子，在自家床上狂毆前妻，整段畫面傳至網路，引起眾人撻伐，警方已經將男子依家庭暴力防治法偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男子在自家床上狂毆前妻，整段畫面傳至網路，引起眾人撻伐，警方已經將男子依家庭暴力防治法偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名疑似吸毒的男子，日前在家裡床上毆打1名女子，不僅踹頭、摑掌、撞牆樣樣來；整段暴力影片被上傳到網路社團上，引起網友撻伐，表示要肉搜這名毒蟲；苗栗分局20日證實這段畫面為轄區案件，將依家庭暴力防治法偵辦。

網路社群《靠北渣男渣女》上瘋傳一段影片，內容是1名女子坐在床上滑手機，接著出現1名男子先是質問這名女子，口氣越來越差，突然出手打了女子一巴掌後，接著抓頭撞床、用腳揣頭‧‧‧打的女子抱頭閃躲；網友們看到這段畫面無不怒火中燒，紛紛呼朋引伴要肉搜這名「畜生」！

▲網友看到這段畫面，引發眾人撻伐，揚言肉搜出這個男子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲畫面傳至網路上，引起眾人撻伐，揚言肉搜出這個男子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗分局副分局長傅學廷表示，這家暴案件發生在2020年6月份，這對男女原為夫妻關係，後來離婚還同居在一起，女子因為受不了男子暴力相向憤而向警方報案；至於網傳吸毒案件，因涉及偵查不公開情況下，不便透露，但全案還是因違反家庭暴力防治法及傷害罪移送地檢署偵辦。

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