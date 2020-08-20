國道3寶山段5車連環撞！駕駛滿身血受困　「一排廢鐵車」畫面驚人

記者陳凱力／新竹報導

20日凌晨，位於國道3號北上94.1公里處發生一起5車連撞車禍，1輛聯結車及4台轎車前後撞成一團，畫面怵目驚心，其中1名駕駛滿身是血的受困於車內，消防人員抵達後，出動破壞機具才成功幫他脫困，這起5車連環車禍共造成3人輕重傷，送醫後暫無生命危險。

▲1台聯結車、4台轎車凌晨在國道3寶山段發生追撞。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



國道3號北上94.1公里處、新竹寶山路段，凌晨0時許，一輛由黃姓男子駕駛的轎車疑似因未注意前方車況，追撞前方聯結車，隨後的2台轎車也因來不及煞車連著追撞，沒隔多久，第5台轎車也同樣因為未及時注意路況撞上。

5台轎車皆受到不同程度的撞擊與損壞，有的撞爛車頭、有的撞爛車尾、有的則從頭爛到尾，只有第1台聯結車僅受到輕微的車損。

▲▼4台轎車車損嚴重，還好3名傷者送醫後皆無大礙。

新竹縣消防局表示，車禍當時有1民眾受困於車內，人員出動破壞機具才助他順利脫困，不過還好，連同受困者在內的3人，送醫後皆無大礙。

▲▼（圖／記者陳凱力翻攝）

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