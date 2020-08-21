貨車爆胎衝撞分隔島　國道1驚見火球車…竹北交流道回堵5公里

▲貨車失控衝撞後，快速起火燃燒，所幸未造成生命危險。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國道1號竹北交流道21日清晨發生一起火燒車事故，一輛知名海鮮餐廳的低溫運送車，疑似因爆胎失控撞上分隔島後，壓縮機起火燃燒，消防人員趕到現場救火，所幸駕駛並無大礙，不過整台低溫運送車燒得面目全非，已成廢鐵。

國道1號北上86.8公里竹北交流道，本日清晨4點多突然發生一起火燒車事故，一輛貨車疑似因爆胎失控，衝撞分隔島，造成車頭起火燃燒。新竹縣消防局獲報已出動救援，目前已知副駕乘客在逃生時腳踝扭傷。而這起火燒車意外還造成後方一輛貨車追撞，駕駛目前無大礙，目前車流回堵將近5公里中。

▲▼消防人員迅速前往滅火，但仍造成另一輛貨車未及時注意而追撞。

▲目前車流回堵嚴重，加上上班尖峰，用路人須多加注意。（圖／翻攝1968）

▲▼貨車燒得面目全非。（圖／讀者提供）

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