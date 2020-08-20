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骨科名醫慘被P圖大賣酸痛藥膏！「讓你徹底告別手術西醫」　院方檢舉喊告

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▲斗六慈濟醫院院長簡瑞騰出書宣傳照被修改為推薦藥膏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六慈濟醫院院長簡瑞騰出書宣傳照被修改為推薦藥膏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院院長簡瑞騰目前是醫策會評鑑委員也是骨科專科醫師，醫術精湛的他讓不少病患恢復健康；不料其盛名竟遭不肖業者冒用肖像，後製照片販賣治療筋骨的藥膏，對此，院方已向衛生主管機關提出檢舉，並呼籲消費者勿受騙購買，以免傷財又傷身。

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰是擅長治療頸椎病的骨科名醫、被冒名販售治療膝蓋、頸椎的中藥膏，斗六慈濟醫院指出，是經他人反應後，院內員工趕緊上網以院長本名搜尋，果真發現竟有院長賣藥膏的照片，經查證後是以簡院長「刎頸之交」一書的宣傳照P圖改為推薦藥膏，病友的故事也被移花接木，竄改為使用藥膏才得以治癒，甚至聲稱「徹底告別手術西藥」，試圖以假亂真。

冒名的廣告為單頁式網頁，內容大篇幅引用簡瑞騰的相關學經歷，再謊稱他研發出這款藥膏，以誇大手法強調「一招讓你腰椎、頸椎、膝關節痛全都好了」，斗六慈濟醫院8月20日發出聲明表示，院長簡瑞騰院長從未與任何公司行號或廠商合作，研發、販售藥膏、食品、保健用品等相關產品，醫院將向衛生主管機關提出檢舉。

斗六慈濟醫院敬告不肖業者，若有繼續冒用簡瑞騰院長名義招攬生意、販賣產品，醫院將會依法追究相關法律責任。同時也提醒民眾，對於相關代言廣告，需留意其真實性，可致電醫院查詢確認，以免上當受騙。同時也呼籲其他公司廠商業者務必自重，以誠信尊重醫師肖像權及消費者權益，雲林縣衛生局表示，經查證後將根據藥事法依法開罰。

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