太惡劣！冒名訂餐萬元嫁禍台南流浪動物協會　志工悲嘆：要我們做不下去？

▲台南市流浪動物愛護協會，傳出遭人冒名訂了近萬多元的昂貴餐點，企圖陷害嫁禍該協會，協會不得已報警處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

搶救保護流浪動物的台南市流浪動物愛護協會，10日傳出遭人冒名訂近萬元昂貴餐點，企圖陷害嫁禍該協會，協會不得已報警處理，協會志工沈痛在臉書發表聲明，志工忍不住籲請這位「藏鏡人」：「如果您真的不喜歡我們，您可以忽略我們，甚至把我們從您的世界刪除，請不要浪費社會資源造成無辜店家的損失」。

台南市流浪動物愛護協會指出：「一直以來，老師都教我們待人處事彼此尊重，要往好的地方看，但不知道是誰，花這麼多時間處心積慮地想要抹黑、陷害我們，讓我們在動保這條路上面感到困難重重……。今天發生一件嚴重的事情，有人以我們的名義又訂了昂貴餐點要我們付錢，不得已狀況下請了警察過來，但這種情況其實已經不是第一次發生，這次金額更高將近萬元，志工們跟老師們，還有外送人員，大家寶貴時間今天都浪費在這」。

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台南市流浪動物愛護協會說：「事情經過是這樣，早上大家手忙腳亂地在整理物資、在接電話、在回覆訊息，每個人都在忙，近中午時，突然兩台熊貓車在炎熱的太陽底下出現在我們門口，忙碌的大家一臉譁然，這時我們感到不對，詢問之下沒有人訂購餐點，這次金額非常高，高到連外送員要取消訂單，都得花很長的時間等公司回覆。此次事件，我們決定報警，這個不得已的決定，也希望事件到此落幕，這不僅造成外送店家的損失，外送員時間損失，大家都在大太陽下底下做筆錄，老師跟助理全在外面陪做筆錄，大家為了這次惡作劇搞得焦頭爛額，事情都只好先放下」。

台南市流浪動物愛護協會說：「會報警真的是因為是故意陷害，因為外送員訂單顯示的是我們名子、地址，可是訂單電話完全不對，而且早已關機，大家的軟體，也都沒有此筆訂單，這次情況，讓我們完全感到不妙，這一次都要接近萬元，下次又是什麼樣暗箭的手段呢，其實知道我們全名的人不多，這樣的冒用，分明是惡意」。

台南市流浪動物愛護協會說，我們不知道哪裡得罪人，單純服務社會的一件事情變得烏雲密布，原以為相信大家都是好人，卻被無止盡的抹黑，我們很少會在臉書發文「請大家保護我們」，因為我們相信做對的事情，就不用擔心，今天選擇了報警，因為擔心的是明刀易躲、暗箭難防，最終害到的是我們對毛小孩的服務，我們對毛小孩的熱愛。

台南市流浪動物愛護協會說：「熊貓、foodpanda，對不起，沒有我們，就不會害外送員用時間跑單，大筆金額也造成店家損失，警察出動後續筆錄也浪費社會資源，陷害的事件，最終變成大家受害；這次事件會後決定發到網路，希望背後的藏鏡人看到後可以放過我們，可以放過所有的毛小孩，因為我們還想要繼續替浪浪服務，如果您真的不喜歡我們，您可以忽略我們，甚至把我們從您的世界刪除，請不要浪費社會資源與造成無辜店家的損失。唉…真的很難過，今天大家也都辛苦了。到底怎麼了？難道真的不准我們做流浪動物服務嗎……。

PO一出引起網友激憤與熱議，網友說：「有手機號碼，應該不難查，吃飽太閒的人真多」、「凡走過必留痕跡,以為關機就沒事了，想太多！報警是對的，這種人就是要得到教訓」、「每個動保志工真的很辛苦在幫助浪浪的，請不要惡意抹黑惡搞和傷害他們」、「你可以不認同但絕對不要惡劣及害人之心」、「一句話～吃飽太閒，給他教訓！」、「外送平台需要自行負責，表示平台訂餐系統有bag漏洞，沒設想周到，這麼容易讓人惡意惡搞也是不可思議！」、「這麼浪費大家時間和精神的人一定要揪出來！」、「不找出來真不知道私底下還會做什麼更可怕的事情？」、「告到底，太惡劣」、「波麗士大人一定要把這種壞蛋抓出來，真是太可惡了」。台南市警二分局民權所指出，本案警方已派員查處，警方並慎重呼籲民眾切勿冒名惡作劇，以免觸法吃上官司。

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