罹病48年多處關節嚴重變形　斗六慈濟院長克服萬難為她執刀

記者蔡佩旻／雲林報導

居嘉義縣的患者陳美坊今年54歲，6歲時就罹患類風濕性關節炎，多年來歷經多次人工關節置換及骨折手術，近來因吞嚥及呼吸困難、四肢無力、步態不穩等，求助斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，由於全身關節嚴重變形，增加手術時的風險與困難度，但仍在醫生不放棄任何患者，手術順利完成。手術當天正是院長生日，「母難日，正是母親生下我來救人的天降大任。」

▲病患陳美坊求助斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，其由於全身關節嚴重變形，增加手術時的風險與困難度，但仍在院長不放棄任何患者順利手術成功。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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54歲的陳美坊，自小因全身關節疼痛、變形，便以輪椅代步。陳美坊表示，至今已歷經好多次人工膝關節、人工髖關節置換及骨折手術，每次開刀最驚險且痛徹心扉的就是麻醉，主因是早已僵化的顳顎關節和萎縮的氣管，讓許多麻醉醫師束手無策，所以從一次又一次的開刀中，見證了「18層地獄的剮骨療傷、粉身碎骨」。

陳美坊說，數十年來飽受病痛折磨，但她遵循父訓「活著就是幸福」，樂觀進取、主動積極，終於完成「文學碩士、站起來、服務公職」三個夢想，2014年獲頒周大觀文教基金會第17屆「全球熱愛生命獎章」。

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰目前是醫策會評鑑委員也是骨科醫師，簡瑞騰指出，陳女士發病當時的醫療資源尚少，導致身體多處關節變形，影響行走能力，長期必須仰賴輪椅，在其三十歲後陸續接受幾次人工關節置換術，由於體型嬌小、骨頭結構與強度都不比一般患者，因此增加手術上的困難度，幸運地在秀傳醫院古鳴洲院長的治療下，開刀後順利恢復行走能力。

關節問題雖已解決，陳美坊的頸、腰椎十年前卻開始出現痠麻痛問題，藥物控制下狀況還算平穩，但近日來肩頸疼痛加劇、全身緊繃、手腳無力、吞嚥有異物感，甚至經常呼吸困難、走路偏一邊，核磁共振檢查後發現頸椎第3、第4節間嚴重狹窄，引發脊髓病變，導致四肢無力，就連平日看似輕鬆的拿碗筷、穿衣服、寫字都顯得吃力，走路也因步態不穩而常跌倒。

簡瑞騰院長表示，這種頸椎已嚴重狹窄又行動不便的病人，最怕的就是跌倒時碰撞到頭頸，極易造成脊髓損傷，嚴重的話甚至四肢癱瘓。於是在7月3日進行頸椎前方減壓融合手術，因顳顎關節變形，嘴巴張不開，脖子也僵直無法往後仰，所以麻醉插管成了一大挑戰，所幸藉助光纖導引，經鼻插管成功。此外，高位頸椎手術原本風險就較高，僵硬的頭頸讓手術擺位更加困難，還好在開刀房同仁團隊合作及特殊器材輔助下（包括照明、止血劑等），最後手術一個半小時順利完成。

手術當天碰巧是院長簡瑞騰的生日，當日在手術房中執刀驚心動魄，為了解除患者的病痛，承擔起這場艱鉅的挑戰。手術混離完成後簡院長笑著說，「母難日，正是母親生下我來救人的天降大任。」

陳美坊清醒後第一時間即感受到手腳變得靈活有力，全身不再緊繃，開心不已，住院一週即順利出院，當天與簡瑞騰院長兩人相互贈書，簡瑞騰院長在「刎頸之交」書中寫道「致生命勇者美坊，願離苦得樂。」美坊也送上自己的作品「半杯水、三個夢」一書，親題「致貴人簡院長，慈悲弘誓廣，法藥救人天」。顯此兩人不僅是醫、患關係，更像是兄妹般珍惜這難得情誼。

▲陳美坊住院一週即順利出院，當天與簡瑞騰院長兩人相互題字贈書，顯此兩人不僅是醫、患關係，更像是兄妹般珍惜這難得情誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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