「無照+違停」害騎士慘死！無照男冒名「弟弟」接受調查　闖關39次才被抓包

▲男子無照開小貨車，違停害後方騎士追撞慘死，事後竟還冒用弟弟名義接受調查。（示意圖／非當事機車／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北市五股區二重疏洪道2019年間發生一起違停追撞意外！一名陳姓男子無照開車上路，任意違停「機車專用道」，導致一名歐姓騎士當場撞上，急救後不治，結果陳男為了逃避刑責，竟冒用弟弟的名字，不過最終仍是遭員警抓包，日前法院判決結果出爐，陳男分別被依無照過失致死罪判6月，另外偽造私文書罪判5月，這部分得易科罰金15萬元，全案可上訴。

整起事件發生於2019年9月11日下午3時許，陳男無照開著小貨車行經疏洪一路往三重方向2公里處時，竟貿然停在「機車專用道」，而歐男沒有注意前方車況，當場追撞倒地，全身多處骨折、撕裂傷，送醫搶救後，仍因肋骨骨折併血胸致呼吸衰竭，宣告不治。

事後陳男為了要逃避刑責，以弟弟的名義接受調查，偽造10枚簽名、27枚指印及掌印2枚，共偽造39次，就這樣從路邊檢測、派出所應訊，一路「闖關」到地檢署，直到有員警比對陳男弟弟的指紋，發現年籍資料不符合後，才發現陳男冒名一事。

法官根據交通事故調查、歐男驗屍報告，確認陳男犯行，認為陳男的行徑不但害歐男因此殞命，也讓歐男家屬打擊甚鉅，此外陳男為逃避刑事處罰，竟冒名弟弟接受調查，讓陳弟有冤枉接受調查的風險，法治觀念甚為淡薄。

新北地院考量陳男坦承犯行，但除了保險理賠200萬元外，目前尚未與歐男家屬達成調解賠償，最終陳男被依無照過失致死罪判6月，另外偽造私文書罪判5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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