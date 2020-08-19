北港鎮安宮無償拆屋贈地　拓寬小路設「防火巷」護民

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮鎮安宮位於館前街巷弄內，旁邊有條小道寬僅1.1公尺，行人閃避機車時險象環生，廟方配合北港朝天宮周邊街道系統整合計畫工程，今（19）日舉行開工儀式，未來不但機車暢行無阻，也增加防災空間。

▲北港鎮鎮安宮拆除部分倉庫，無償提供廟地拓寬小巷，更預計在周邊增設消防設備，形成真正神明護眾生的「防火巷」。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港鎮鎮安宮建廟已有130餘年，主祀楊府七千歲、丁府八千歲、馬府千歲，俗稱「七王爺館」是社區的信仰中心，其周邊有多處無尾巷，附近住宅區數十戶居民數十年來習慣此巷弄動線，據附近居民指出，在周邊形成住宅區之前原道路的路寬可讓兩輛牛車並排而行，後來房子多了，路就自然變小了。

▲該通道雖然小，但卻是居民常年賴以通行的主要道路，不過寬度僅可容許一輛機車單向通行，對民眾的交通安全產生極大困擾。（圖／記者蔡佩旻攝）

現況巷道僅1米多寬，常發生機車需要相互閃避的狀況，故鎮安宮特地配合「北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫」，進行小巷拓寬工程，廟方委員會擲筊請示神明後，決定拆除部分倉庫，無償提供廟地拓寬小巷，將該道拓寬至3米，不但機車暢行無阻，也增加防災空間，更預計在周邊增設消防設備，形成真正神明護眾生的「防火巷」。

今日開工儀式由鎮安宮主委莊松裕、總幹事楊駿騰、縣議員黃美蘭、雲林縣長祕書吳明融、北港鎮公所機要祕書張誌誠、西勢里長蔡金源等人共同主持，預計今年11月完工。雲林縣議員黃美蘭說，小巷屬於非計畫道路，一直找不到拓寬經費，此次配合北港朝天宮周邊街道改善計畫，總算得以拓寬，拓寬後倉庫與觀音殿必需整修，不少信眾慷慨解囊，感謝「七仔爺」的慈悲。

▲北港鎮鎮安宮建廟已有130餘年，主祀楊府七千歲、丁府八千歲、馬府千歲，俗稱「七王爺館」是社區的信仰中心。（圖／記者蔡佩旻攝）

鎮安宮主委莊松裕表示，該通道雖然小，但卻是居民常年賴以通行的主要道路，不過寬度僅可容許一輛機車單向通行，對民眾的交通安全產生極大困擾，近期廟方配合改善計畫，在北港第一期工程中將道路從巷寬110公分，透過內縮廟宇外牆及部分空間把路拓寬為310公分。

莊松裕更指出，未來工程完工後，居民往返西勢街、義民路或文化路等市區道路更安全，工程進行同時廟方也將周邊道路和壁面彩繪一併改善，盼讓居民擁有安全道路可通行。

▲預計在北港第一期工程中將道路從巷寬110公分，透過內縮廟宇建物部分空間把路拓寬為310公分。（圖／記者蔡佩旻攝）





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