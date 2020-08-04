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台南郭綜合醫院新院長交接　鄭雅敏：婦起責任醫起努力！

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▲台南郭綜合醫院舉辦新院長交接，在黃偉哲市長見證下，總裁郭宗正將印信交給新任院長　鄭雅敏。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南郭綜合醫院舉辦新院長交接，在黃偉哲市長見證下，總裁郭宗正將印信交給新任院長鄭雅敏。（圖／記者林悅攝，下同）


者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲4日中午，在郭綜合醫院新任院長鄭雅敏就職布達典禮中強調，成大醫院與郭綜合醫院合作經營，提供民眾更多的服務，在台南市醫療扮演重要角色，醫療人員全力奉獻，確診人數六都最少，令他相當感恩，期望郭綜合醫院在郭宗正總裁及鄭雅敏院長領導，及團隊努力成果基礎下，持續守護民眾健康。

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▲台南郭綜合醫院舉辦新院長交接，在黃偉哲市長見證下，總裁郭宗正將印信交給新任院長　鄭雅敏。（圖／記者林悅攝，下同）

鄭雅敏院長就職布達典禮在郭綜合醫院12樓國欣廳舉行，台南市副市長許育典、衛生局長陳怡、成大醫院、奇美醫院、新樓醫院、台南醫院、市立醫院、安南醫院…各大醫院院長及護理界人士雲集，在黃偉哲市長見證下進行。

郭綜合醫院總裁郭宗正表示，郭綜合醫院感謝過去奇美、成大醫院的協助，如今與成大合作經營下，大家一起為台南市民努力，他希望十年後能超前部署，跟成大更近；他兒子能接下他的棒子，讓他能過著他喜愛的繪畫生涯。

鄭雅敏院長以「婦起責任、醫起努力」和全體員工互勉，她強調郭綜合是個溫馨大家庭，希望今後大家要本著「面笑」、「嘴甜」、「腰軟」「手腳快」共同努力。鄭雅敏院長仍會以婦產科做為郭綜合領頭羊的角色，並引進成大醫院醫學中心級醫療服務進駐醫院，深化服務病友，達成「良醫近社區」的理想，營建「醫」學中心人才的交流與資源合作、讓「病」人能就近在社區享有醫學中心級診療，以及落實健「保」分級醫療與雙向轉診政策的醫、病、保三贏局面。

▲台南郭綜合醫院舉辦新院長交接，在黃偉哲市長見證下，總裁郭宗正將印信交給新任院長　鄭雅敏。（圖／記者林悅攝，下同）

鄭雅敏院長指出，今後成大醫院與郭綜合醫院將從經營層面統合兩院，使醫療資源更充分有效運用，落實中央健保署分級醫療及雙向轉診的政策；同時，成大醫院近年來厚植的醫療專業人才，將投入豐富郭綜合醫院的醫療量能，讓社區民眾不用大小問題都擠往醫學中心，可以在社區裡就近享有醫學中心級的診療。

到場觀禮的的成大醫學院長沈延盛、成大醫院院長沈孟儒，義大醫院顧問、曾任成大醫院院長的陳志鴻，也致詞與鄭雅敏院長同事緣，推崇她醫學的優異表現，也對郭綜合醫院為病友的服務盛讚有加，如今和成大醫院合作經營，進入另一新的境界，期望各界全力支持，更加蓬勃發展。

鄭雅敏院長一進郭綜合醫院，成大心臟科名醫趙庭興主任也進駐郭綜合門診支援，因為院內下午的門診醫師人力不夠，成大教授、副教授級的醫師於每週一、二、三、五下午前來協助門診，讓附近民眾也能享受到醫學中心教授級名醫的門診服務。

▲台南郭綜合醫院舉辦新院長交接，在黃偉哲市長見證下，總裁郭宗正將印信交給新任院長　鄭雅敏。（圖／記者林悅攝，下同）

在手術部分，鄭雅敏院長表示，除了名醫賴國安已進駐外，其他微創、內視鏡、海芙刀子宮肌瘤治療，也均可讓病友享受到醫學中心一樣的照護品質。尤其海芙刀為一旅日病友的子宮肌瘤無創醫療後，懷孕產下一對龍鳳胎更受各界矚目，目前南部僅有郭綜合擁有仰臥式海芙刀，是婦女界的一大福音，不必遠到中北部才能得到這種醫療服務。

成大醫院與郭綜合醫院的合作關係自2008年就建立，2017年雙方進一步開立合作病房，成大醫院陸續支援多位護理人力協助，並補足人力後提升照護服務品質，將成大醫院優質的護理教學與照護品質推廣到郭綜合醫院病房，鄭雅敏院長表示，她將先從婦兒科病房開始著手，提升病房照護品質，使病友住院也能享受到醫學中心同樣的照護品質。

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