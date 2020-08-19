陳時中2點質疑　葉彥伯「一切依法行政」：中央怎麼會不知道？

▲葉彥伯強調一切都依規範依法行政。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化衛生局主動徵詢、採檢居家檢疫少年確診個案，指揮中心要求政風單位進行調查，引發各界議論，指揮官陳時中19日指出，居家檢疫本已規定不能外出，需釐清中間有無產生漏洞，有26年防疫經驗的局長葉彥伯今天也親上火線對外說明，並強調一切防疫作為都依規範依法行政，並都有向上網通報與反映。

林靜儀醫師也在臉書提出相關疑點，「彰化縣政府你們是在自造防疫破口嗎，自國外返國而在機場無症狀者，進入隔離14天之中，是不能與人接觸的。隔離過程中，有症狀，隨時依照1922指示在防護下就醫，醫療機構和採檢人員也必須得到資訊而做個人防護。沒有症狀的隔離者，理論上第15天隔離完成才可以接觸到人」。

依據傳染病第5條規定所有的監測採檢通報疫政調查都是地方權責負責，因此彰化縣從4月起就全面進來之後3天願不願意自費費篩檢，進行初篩，後來彙整過全世界防疫專家檢測認為第10天陽性風險比例最高，因此才會怕疫情擴散到社區，4月份開始才會徵詢這些從國外返台的旅客，居家啟動精準篩檢，就篩檢到這名無症狀少年確診。

葉彥伯當時強調，況且從4月起就全面進來之後3天後就必須進行初篩，後來彙整過全世界防疫專家檢測，認為第10天受檢陽性風險比例最高，4月份開始才會徵詢這些從國外返台的旅客，居家啟動精準篩檢，才篩檢30例後，就篩檢到這名無症狀少年確診。

陳時中部長今天召開記者會，針對這名「居家檢疫」少年不能任意外出、無症狀者怎可到醫院採檢？葉彥伯強調，根據傳染病防治法規定，針對所有疫情通報、監測、採檢與疫情調查都是地方權責，這次案例也不例外，一切防疫、動支經費都依防疫規範、依法行政，並都有向上網通報與反應，中央怎會不知情？

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