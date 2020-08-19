　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

陳時中2點質疑　葉彥伯「一切依法行政」：中央怎麼會不知道？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲葉彥伯強調一切都依規範依法行政。（圖／記者唐詠絮攝）

▲葉彥伯強調一切都依規範依法行政。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化衛生局主動徵詢、採檢居家檢疫少年確診個案，指揮中心要求政風單位進行調查，引發各界議論，指揮官陳時中19日指出，居家檢疫本已規定不能外出，需釐清中間有無產生漏洞，有26年防疫經驗的局長葉彥伯今天也親上火線對外說明，並強調一切防疫作為都依規範依法行政，並都有向上網通報與反映。

林靜儀醫師也在臉書提出相關疑點，「彰化縣政府你們是在自造防疫破口嗎，自國外返國而在機場無症狀者，進入隔離14天之中，是不能與人接觸的。隔離過程中，有症狀，隨時依照1922指示在防護下就醫，醫療機構和採檢人員也必須得到資訊而做個人防護。沒有症狀的隔離者，理論上第15天隔離完成才可以接觸到人」。

依據傳染病第5條規定所有的監測採檢通報疫政調查都是地方權責負責，因此彰化縣從4月起就全面進來之後3天願不願意自費費篩檢，進行初篩，後來彙整過全世界防疫專家檢測認為第10天陽性風險比例最高，因此才會怕疫情擴散到社區，4月份開始才會徵詢這些從國外返台的旅客，居家啟動精準篩檢，就篩檢到這名無症狀少年確診。

葉彥伯當時強調，況且從4月起就全面進來之後3天後就必須進行初篩，後來彙整過全世界防疫專家檢測，認為第10天受檢陽性風險比例最高，4月份開始才會徵詢這些從國外返台的旅客，居家啟動精準篩檢，才篩檢30例後，就篩檢到這名無症狀少年確診。

陳時中部長今天召開記者會，針對這名「居家檢疫」少年不能任意外出、無症狀者怎可到醫院採檢？葉彥伯強調，根據傳染病防治法規定，針對所有疫情通報、監測、採檢與疫情調查都是地方權責，這次案例也不例外，一切防疫、動支經費都依防疫規範、依法行政，並都有向上網通報與反應，中央怎會不知情？

347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小強爬上腿！女騎士「撞倒一排警車」：腳踝歪掉　警衝出來看傻
快訊／嘉義2歲幼童遭捲入槽車！卡車底全身傷命危
快訊／中山大學撤銷碩士學位　李眉蓁回應了
小嫻認愛金剛　何守正PO文吐心聲
彰化「精準篩檢」恐自造防疫破口！醫曝6大弔詭程序
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華電信拜會竹市府　雙方合作部署5G為設計展、燈會做準備

竹市三民國小附幼　4.5米高挑簡約風「像極了美術館」

國道1號增設中豐交流道　鄭文燦：交通部全額支應2025年底通車

陳時中2點質疑　葉彥伯「一切依法行政」：中央怎麼會不知道？

農曆七月鬼門開　虎尾中元祭「七大普渡區」啟動

台中購物節登錄金額將破60億元　中市府22日加碼送電視、電動自行車

醫療暴力零容忍　藥癮患者大閙急診安南醫院暴力演習逼真

台南市衛生局獲獎連連黃文正代表獻獎　市長黃偉哲肯定嘉許

好書交換規模縮水　郭信良議長籲書香城市再加油！

「趴下、掩護、穩住」防震3要領　麟洛消防分隊電台宣導防颱兼防震

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

中華電信拜會竹市府　雙方合作部署5G為設計展、燈會做準備

竹市三民國小附幼　4.5米高挑簡約風「像極了美術館」

國道1號增設中豐交流道　鄭文燦：交通部全額支應2025年底通車

陳時中2點質疑　葉彥伯「一切依法行政」：中央怎麼會不知道？

農曆七月鬼門開　虎尾中元祭「七大普渡區」啟動

台中購物節登錄金額將破60億元　中市府22日加碼送電視、電動自行車

醫療暴力零容忍　藥癮患者大閙急診安南醫院暴力演習逼真

台南市衛生局獲獎連連黃文正代表獻獎　市長黃偉哲肯定嘉許

好書交換規模縮水　郭信良議長籲書香城市再加油！

「趴下、掩護、穩住」防震3要領　麟洛消防分隊電台宣導防颱兼防震

夏如芝卸貨倒數中！養胎不養肉「背影像少女」不科學

必勝7號桌！馬可波羅餐廳推求婚情人套餐　還有甜點藏戒助攻

男友爸癌逝！香港妹哭求送行被拒　發起「遠距伴侶團聚」：爭取我們的存在

不斷更新／樂天18：15迎戰統一　郭阜林重返一軍打線出爐

噴漆、灑冥紙暴力討債　台南「蒼狼」犯罪集團9人落網

東出昌大乞求復合7個月…破局慘賠1億！　杏「鐵腕談判內幕曝」守住3兒＋2億宅

實況主懶貓包咖啡廳替妹妹過2歲生日　滿滿懶貓子連空氣都香爆！

凱撒衛下半年「審慎樂觀」　越南變數靠高毛利產品突圍

「選戰失利是全黨責任」民眾黨發言人：蔡壁如已盡心盡力

中職／郭阜林回一軍就先發　樂天朱育賢久違扛4棒

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

中捷站名大戰！市府通過8站名出爐

提早2周訂旅館！14人到墾丁無房可住

無懼「紅衣酒家女」飄盪　烏日鬼屋有人住了

衛生局長被政風調查　藍綠立委力挺

日本空運「水田熊手」　生態青農讚好用

溪湖鬼月舉辦「送肉粽」　決定延後

桃園議員爭取　寵物公園維護、樹葬專區

桃園「自然接觸」開幕　嗨玩變裝趴

雲林古早味燻柴龍眼乾　製成「桂圓」飄香數十載

凱勝嘉義電動車生產基地啟用

超市店員推車撞到客　反問：有撞到你嗎

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

頭份空曠區頻遭雷擊　家電瞬間燒壞

楊振杰醒了！台南一中校長：大家都為他高興

更多熱門

相關新聞

旅館不收檢疫者？柯文哲回應了！

旅館不收檢疫者？柯文哲回應了！

病毒攻陷首爾市府！公務員早退篩檢才知染新冠

病毒攻陷首爾市府！公務員早退篩檢才知染新冠

陳時中：兒童口罩貨量充足

陳時中：兒童口罩貨量充足

彰化「精準篩檢」恐自造防疫破口！醫曝「6大弔詭程序」

彰化「精準篩檢」恐自造防疫破口！醫曝「6大弔詭程序」

彰化2月起採檢無症狀者「人數超過三位數」

彰化2月起採檢無症狀者「人數超過三位數」

關鍵字：

新冠肺炎陳時中陳靜儀葉彥伯

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

央視：一旦武統「首戰即終戰」

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面