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彰化2月起採檢無症狀者「人數超過三位數」　陳時中大動作調查：指揮官需掌握

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▲▼0819中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

從美國返台居家檢疫少年沒有症狀卻被檢驗確診感染新冠肺炎，引發彰化衛生局對無症狀者採檢爭議，指揮中心大動作請政風單位調查也引發討論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中揭露，從2~3月來彰化衛生局就已經陸續針對無症狀者採檢，據了解人數可能超過三位數。陳時中強調，居家檢疫者不應外出，必須釐清是否有漏洞產生，也可做相關檢討，若為有意義的作為納入常軌，沒有意義的事情就少做。

陳時中19日於指揮中心例行記者會中主動提及本案，他說，依照規定「居家檢疫規定中不能任意外出」，必須有狀況、生病時才可以聯絡衛生局就醫，該個案怎麼可以到醫院，而又是用什麼檢驗方式，是否產生漏洞，是他第一個擔心的。而進一步瞭解情況，發現當地從2～3月開始有相當多無症狀者被採檢，身為指揮官必須掌握狀況，才知道整體疫調真實度與有效性，調查瞭解是必然。

請繼續往下閱讀...

陳時中會後受訪時被問及採檢人數時不願多說，僅回應需等待調查之後說明，但據他瞭解人數不少。媒體進一步詢問是否超過三位數，陳時中則回應：比那些還多。不過最後確診僅有自美國返台的少年一案。

至於為何是政風單位調查。陳時中說，政風是相關政府部門中宣導輔導政策單位，最大特色是具有法律背景，且是另外一條鞭，並非衛福部直屬。目前對無症狀感染者議題有許多爭議，上周記者會甚至有人說「為了零確診、確保沒有無症狀感染者然後就吃案」，為了避免有吃案可能性，要讓整體調查情況公證清楚，所以請三方公證釐清。

陳時中強調，用政風單位查不是當作犯罪行為，而是為了事實清楚，並由非直接隸屬單位調查，並根據事實情況進行討論與檢討。

這名個案為10多歲長住美國的本國籍青少年，個案居家檢疫期間並未出現症狀卻被採檢確診，指揮中心發言人莊人祥昨（18）日表示，指揮官陳時中已經下令請政風單位對衛生局進行正式調查，釐清為何在居家檢疫10天之後做出採檢決定，未來有結果會立刻跟外界報告；這也是疫情以來，首次由政風單位調查採檢相關事宜。

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