柯文哲問「我們熬得住嗎？」　陳佩琪不捨：和你一起走完每個階段

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨主席柯文哲15日在台中輔選和平區長候選人，而缺席高雄市長補選候選人吳益政敗選記者會，被批評無情、過河拆橋。對此，柯文哲妻子陳佩琪透過臉書為丈夫打氣，「心存善念 ，盡力而為， 雖然不一定成功，但承諾會和你一起走完每個階段！」

▲柯文哲小孩。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

陳佩琪在臉書細數一生當中感到挫折的事情，從個人求學、老大三歲被診斷為自閉症、2011年肺腺癌開刀，愛滋器捐事件等，2014年柯文哲棄醫從政後，除了自己從醫師娘的角色變成政治人物的老婆，角色改變衝擊，柯文哲更面臨PTT 的攻擊、 滿意度低，尤其2017年世大運結束後，「這股力量到現在一直持續，他受攻擊，我也連帶很沮喪」，前不久柯文哲問說「 佩琪 ，接下來我們熬得住嗎？」接著自顧自的接話「 可能熬不住， 就隨它去吧！」

對於柯文哲挨轟沒陪吳益政開敗選記者會，陳佩琪說道，柯文哲14日晚上輔選結束後，應該就離開高雄轉往台中，16日人在台中，「想知也不會給我什麼驚喜的禮物了，從政路辛苦，挫折難免，在這裡用你常跟我說的一段話送給你，『人生起起落落， 不會永遠在高點， 也不會永遠在谷底』，心存善念 ，盡力而為， 雖然不一定成功，但承諾會和你一起走完每個階段！」