吳益政得票率僅4.06％！　200萬選舉保證金拿不回來





▲吳益政召開敗選記者會 。（圖／記者黃子倩攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長補選落幕，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票獲勝，國民黨候選人李眉蓁拿24萬8478票，由台北市長柯文哲領軍的民眾黨候選人吳益政3萬8960票。由於吳益政得票率僅4.06％，無法獲得每票30元的選舉補貼，連200萬元選舉保證金都無法拿回。

在前高雄市長韓國瑜於2020年6月6日被罷免後，8月15日進行高雄市長補選。民進黨推出陳其邁再戰高雄，國民黨則是李眉蓁，民眾黨為吳益政，總選舉人數為230萬1597人，有效票數95萬9242人，無效票數3584人，投票率41.83％。

依照中選會公告結果，陳其邁以67萬1804票（70.03％）當選高雄市長，李眉蓁24萬8478票（25.90％），吳益政3萬8960票（4.06％）。

根據《公職人員選舉罷免法》第32條，登記為候選人時，應繳納保證金；保證金應於當選人名單公告日後30日內發還。但有下列情事之一者，不予發還：一、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人未當選；二、前款以外選舉未當選之候選人，得票不足各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之十。

另外，根據《公職人員選舉罷免法》第43條，候選人除全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉外，當選人在1人，得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，當選人在2人以上，得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元。但其最高額，不得超過各該選舉區候選人競選經費最高金額。

然而吳益政得票率僅4.06％，不但沒辦法拿回200萬元選舉保證金，也無法得到每票30元的補貼。

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