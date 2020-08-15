吳益政宣布敗選　致電陳其邁祝賀：一起解決高雄問題

▲吳益政投票 。（圖／記者黃子倩攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選15日登場，但下午4點開票後，民進黨候選人陳其邁短短約90分鐘便拿下超過52萬票，得票率一舉衝破當選門檻。最終僅拿下3萬8960票的吳益政，在民眾黨立委蔡壁如的陪同下於17點35分召開記者會宣布敗選；吳表示，稍早已致電陳其邁，恭喜他當上高雄市長，也請他多承擔，因為高雄的擔子不好擔。

蔡壁如表示，這次選舉在昨天風雨中結束，我想還是要感謝台灣民眾黨的所有黨工黨員還有吳益政的競選團隊，我們再大家的期待跟支持下，謝謝所有支持我們的選民，這次選舉我也要感謝黨部，及吳益政的團隊，在這52天選舉過程中給我們大家幫忙跟支持。

蔡壁如說，我們團隊小、高雄相對大，我們每天很認真去握277萬選民的手，52天的選局時間非常短，我相信我們都非常努力要握到每雙選民的手，選舉結果出來，我在這裡僅代表台灣民眾黨部以及吳益政的團隊跟所有支持我們、投給我們的選民說生謝謝。

吳益政則說，這幾年大家都很關心高雄，這些日子的折騰也告一個段落，但問題還是存在，剛剛在5點15分已經打電話給陳其邁市長祝福，也恭喜他經過這麼多的波折，能夠當上高雄市長，請他多承擔，因為高雄的擔子不好擔，財政問題、負債還是存在，低薪問題、空汙問題，如果有需要協助的地方，雖然都不同黨派、不同位子，但我們都是高雄人，希望為高雄解決問題。

「這過程真的謝謝民眾黨一起打這場選戰。」吳益政說，選戰一開始就知道不好打，現在是順時中加上罷韓氣氛，這個選舉不好選，但是我們不捨我們高雄問題這麼多，怕在選戰中、在藍綠對決中，這些問題沒有被凸顯出來，所以我們選擇站出來把高雄的問題凸顯出來。在這段時間我相信高雄人自己也知道問題所在，這些問題我們一起來解決。

吳益政表示，選戰過程中謝謝很多人可以回到高雄一起努力，雖然非常辛苦，但我們在磨合中學習，他們也看到高雄的問題，也謝謝民眾黨打這場選戰。吳說，這個選戰的結果跟我們的預期有落差，但我們在選舉過程中接觸到的民眾給我們的回應，他們都很感謝我們讓他們看到一個政治人物可以真的談政策，讓他們很感動。

吳益政提到，過去18年的努力因為這次大家看到了，也看到對政治人物還有一點期許也從我們身上看到，也給我們很大的鼓勵。這次結果不意外，這是第三勢力參選，這麼短時間不是1、2年的準備，這麼短時間內要打這選戰本來就是很大的挑戰，這過程中我們一直在進步。

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