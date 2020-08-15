李眉蓁失守「333防線」　國民黨反撲韓國瑜：要認清他帶給的傷害

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜和江啟臣站台。（圖／實習記者方敬攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選結果出爐，由民進黨候選人陳其邁勝出。國民黨人士表示，原預測得票數陳其邁60萬、李眉蓁30萬、吳益政10萬，從投票結果來看，韓粉顯然在被罷免後已經潰散，而且在經歷罷韓事件後，藍營支持者已失去熱情投票，「李眉蓁已經盡力了」。

國民黨人士表示，李眉蓁從意外出馬到落選，團隊因倉促組成被形容為「拼裝車」，整個過程中，論文風暴是扣分的最大因素，國民黨在重啟之路上，勢必得認清韓國瑜帶給國民黨的傷害，才有機會獲得人民信任。

高雄市長補選一役得票率的高低，關係到國民黨主席江啟臣是否能守住主席寶座，黨中央因此設下「333防線」，意即李眉蓁若維持支持度3成，拿下30萬選票，輸給陳其邁選票30萬以內，代表成功守下這一局。

根據中選會統計，高雄市長補選總選舉人數為230萬1597人，有效票數95萬9242人，無效票數3584人，投票率41.83％。民進黨候選人陳其邁671,804票、國民黨候選人李眉蓁248,478票、民眾黨候選人吳益政38,960票。

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