高雄人兩年選三次…補選投票率僅4成　藍綠票數消長一次看

▲高雄市長補選，吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

前高雄市長韓國瑜自2018年當選後，因背棄選民承諾2020年慘遭罷免，同年8月15日進行補選，這也讓高雄人在短短兩年之間歷經三場選舉。依三次投票結果看來，雖然民進黨在高雄就是大本營，但選民似乎對投票疲乏，本次補選的投票率僅41.83％。

高雄市長補選投票結果出爐，陳其邁以67萬1804票當選，李眉蓁獲得24萬8478票、吳益政獲3萬8960票。根據中選會公布投票率為41.83％，陳其邁得票數67萬1804票、得票率70.03％，李眉蓁得票數24萬8478票、得票率25.90％，吳益政得票數3萬8960票、得票率4.06％。

2020年6月6日所舉行的高雄市長罷免案，高雄人不滿韓國瑜「落跑」、「背棄承諾」的情緒高漲，投票率為42.14％，有93萬9090票同意票、2萬5051票不同意票，符合投票人總數的四分之一達到罷免門檻，韓國瑜確定被罷免。

2018年九合一大選在「韓流」效應下衝出73.54％的投票率，韓國瑜得票數89萬2545票、得票率53.86％，陳其邁得票數74萬2239票、得票率44.79％。

▲高雄市長補選結果。（圖／翻攝自中選會網站）

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