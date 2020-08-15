賴品妤再批柯文哲「刻薄寡恩」：江啟臣至少有陪李眉蓁宣佈敗選

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲未出席民眾黨高雄市長補選候選人吳益政15日的敗選記者會，民進黨立委賴品妤稍早先是痛罵「推坑選這麼大的選舉直接閃人的喔」，引發熱議後，又再臉書批評柯文哲從頭到尾都沒有打算陪候選人一起承擔責任，「刻薄寡恩莫甚於此」。

吳益政15日在藍綠夾殺下，僅獲3萬8960票，投票率4.06％，不僅無法獲每票30元的選舉補貼，連200萬元選舉保證金都無法拿回，且下午召開敗選記者會時，更不見力推他參選的柯文哲。

對此，賴品妤先是在臉書痛罵柯文哲「這人怎麼這樣，還有推坑選這麼大的選舉直接閃人的喔」後，引發熱議。過了一小時，賴品妤又再臉書發文表示，「人在山區不太方便受訪，但簡單陳述一下為何發文指責柯文哲」。

賴品妤指出，第一，對照選前不斷助選放話，沒想到投票當天柯文哲作為民眾黨黨主席沒有陪吳益政一起宣佈敗選令人驚訝，江啟臣身為國民黨主席至少有陪李眉蓁宣佈敗選，既使最後選情沒達到他的三成防線。

第二，柯文哲後續台中掃街助選行程一定是事先就安排好，表示這個人從頭到尾都沒有打算陪候選人一起承擔責任，就算是直轄市市長層級這麼高的選舉，刻薄寡恩莫甚於此。

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