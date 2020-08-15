陳其邁以67萬1804票當選！李眉蓁拿24萬票　投票率僅41.83％創高雄史上最低





▲吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長補選15日登場，由前行政院副院長陳其邁當選，拿下67萬1804票。根據中選會統計，本次投票率為41.83％，成為歷屆高雄市長選舉中，投票率最少的一次。

在韓國瑜於2020年6月6日被罷免後，8月15日進行高雄市長補選。民進黨推出陳其邁再戰高雄，國民黨則是李眉蓁，以及由台北市長柯文哲領軍的民眾黨吳益政，總選舉人數為230萬1597人，有效票數95萬9242人，無效票數3584人，投票率41.83％。

歷經2018年的失敗，陳其邁以67萬1804票當選高雄市長，李眉蓁24萬8478票，吳益政3萬8960票。

▲高雄市長補選結果。（圖／翻攝自中選會網站）

高雄於2010年12月25日縣市合併改制，成為直轄市，並且沿用「高雄市」名稱。回顧高雄成為直轄市後第一屆高雄市長選舉，民進黨派出縣市合併前的高雄市長陳菊，對上國民黨的黃昭順，以及無黨籍的楊秋興。

投票日期為2010年11月27日，總選舉人數為216萬6119人，有效票數155萬5210人，無效票數1萬5685人，投票率71.79％。由拿下82萬1089票的陳菊勝選，楊秋興得票數為41萬4950票，黃昭順31萬9171票。

▲陳菊。（資料圖／實習記者方敬攝）

2014年為首次直轄市長、縣市長同時改選，當時挑戰連任的陳菊對上國民黨楊秋興、無黨籍周可盛，總選舉人數223萬1225人，有效票145萬8872人，無效票2萬3553人，投票率達66.44％。最後陳菊以99萬3300票成功連任，楊秋興得票數45萬647票，周可盛1萬4925票。

到了2018年，民進黨派出了陳其邁，國民黨則是韓國瑜，另外還有無黨籍的璩美鳳、蘇盈貴，總選舉人數為228萬1338人，有效票165萬6907人，無效票2萬743人，投票率72.63％。

該次選舉由韓國瑜奪下89萬2545票，成功讓高雄「綠地變藍天」，而陳其邁則是74萬2239票，蘇盈貴1萬4125票，璩美鳳7998票。

▼韓國瑜、陳其邁。（資料圖／三立提供）