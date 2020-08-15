慘輸陳其邁42萬票　侯友宜勉勵李眉蓁：「成長不少」繼續深耕

記者羅婉庭／新北報導

高雄市長補選15日舉行，國民黨派出的李眉蓁僅得24萬8478票，大輸對手陳其邁42萬票，國民黨也沒守住三成基本盤防線。對此，新北市長侯友宜表示，選舉的考驗讓李眉蓁成長不少，未來還是要繼續深耕高雄，好好努力。

▲李眉蓁在國民黨高雄黨部宣布敗選。（圖／實習記者方敬攝）

高雄市長補選投票結果出爐，陳其邁以67萬1804票當選，李眉蓁獲得24萬8478票、吳益政獲3萬8960票。根據中選會公布投票率為41.83％，陳其邁得票數67萬1804票、得票率70.03％，李眉蓁得票數24萬8478票、得票率25.90％，吳益政得票數3萬8960票、得票率4.06％。

侯友宜說，選舉輸贏都是一時的，記得不要氣餒，國民黨好好加油、團結在一起，不斷的在地深耕，提供更好的未來的願景給未來的執政團隊一些意見，希望能讓高雄變的更好。

對於日前兩度替李眉蓁輔選，侯友宜表示，無論輸贏，只要大家能夠全力以赴，這也是代表想為高雄市人盡一份心力最重要的表現，未來還是需要很多人齊聚力量，來為高雄市努力付出。

侯友宜再次隔空鼓勵李眉蓁，表示這段時間她辛苦了，出來選舉中許多的考驗讓她成長不少，未來還是要繼續深耕高雄，不斷的把在地人的需要，努力的做出成果來，好好努力，為高雄市人未來願景盡最大的心力，這才是選舉過程中最重要的態度。

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