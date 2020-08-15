快訊／落後42萬票…李眉蓁「有遺憾沒委屈」自行宣布敗選！喊：監督陳其邁

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達、戴若涵／高雄報導

高雄市長補選於15日正式登場！「3連霸女議員」李眉蓁代表國民黨披上戰袍角逐高雄市長寶座，上午她在黨主席江啟臣的陪同下前往投票。開票截至下午6時00分，她票數已經落後陳其邁42萬票，自行宣布敗選。

▲▼李眉蓁在國民黨黨部宣布高雄市長補選敗選。（圖／實習記者方敬攝，下同）

稍早李眉蓁在議長及許崑源夫人的陪同下，發表敗選感言，並在江啟臣的帶領下鞠躬，「高雄市長的最終戰，非常漫長，整個過程也像外面的天氣一樣，陰晴不定，偶而雷雨交加，但終於結束了！這場選舉的最大贏家是高雄市，因為這段時間讓大家重新注意高雄市存在的困境和問題」。

同時，她也稱，高雄人已經做了決定，「所以我恭喜陳其邁先生，當選高雄市長」。她也期待陳其邁市長能很快解決高雄的負債問題、引進產業投資、促進人口成長，注入更多經濟活水，重回全國第二大城的榮耀，「我李眉蓁不會離開大家，我在高雄市議會裡面，會繼續努力監督陳市長的施政作為」。

她面色凝重地表示，「這場選舉使我倍數成長，讓我知道自己很多不足，很多地方要改進與學習。很抱歉，我個人努力不夠，無法勝選，我願意扛下所有的責任。我也會抱持順逆皆精進，毀譽不動心的信念」；另外，她也向支持她的人致謝，「感謝所有親友、給予我的一切；感謝來自四面八方對眉蓁的支持與指導，你們鼓勵和溫暖，是眉蓁最珍惜的人生資產」，語畢深深一鞠躬，感謝所有高雄市民，謝謝大家。

▲李眉蓁慘輸42萬票，現身發表感言。（圖／記者洪正達攝，下同）

最後她稱，這場選舉讓她「有遺憾，但是沒有委屈」，經過這次選戰，以後她會更努力也會更好，也相信今天過後，高雄不會有政治的紛擾和干擾，大家一起同心協力，可以讓高雄「明天會更好」！

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