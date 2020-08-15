國民黨高雄挫敗　侯友宜：「重拾認同」總有一天努力會被看見

記者羅婉庭／新北報導

針對高雄是長補選一役，國民黨連基本盤都失守，侯友宜表示，失敗了不要氣餒，國民黨未來要更努力的讓高雄市民認同，大家繼續努力往前走，總有一天努力一定會被看見。

高雄市長補選投票結果於今晚六點出爐，陳其邁以67萬1804票當選，李眉蓁獲得24萬8478票、吳益政獲3萬8960票。根據中選會公布投票率為41.83％，陳其邁得票數67萬1804票、得票率70.03％，李眉蓁得票數24萬8478票、得票率25.90％，吳益政得票數3萬8960票、得票率4.06％。





▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，李乾龍、江啟臣和韓國瑜站台。（資料照／實習記者方敬攝）

對此，侯友宜表示，國民黨要再度勇敢的、更努力為高雄市人付出，漸漸重拾高雄市民的認同，大家繼續努力往前走。

至於外界關心是否會參與下屆黨魁之爭，侯友宜則回應，他現在身為新北的市長，會傾全力為新北市的市政而努力，每一個人都站在自己的角色跟崗位上，盡最大的心力，這也是團結的表現。





▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜。（圖／實習記者方敬攝）

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