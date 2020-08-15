機車族注意！高屏大橋違規行駛　警7天開單逾百件...罰600-1800

▲屏東警方對違規行駛道路的機車騎士開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高屏大橋是往返高屏地區交通要道，每天往來車輛相當多，基於交通安全，警方規畫機車騎士從高屏大橋往屏東市方向路段，要先下涵洞等待紅綠燈，再騎入建國路，但有少數騎士仍然闖入，致發生交通事故，警方強力取締，一星期內開出超過百張罰單，每張金額600~1800元，呼籲機車騎士依號誌行駛，以免荷包失血，確保行車安全。

▲▼警方豎立提醒標誌。取締。

屏東縣政府警察局交通隊統計，2020年1至7月，機車騎士從高屏大橋進入屏東市路段，未依規定直接行駛於汽貨車車道，發生交通事故已超過20件，其中以通勤時段發生最多。

屏東縣政府警察局為防制交通事故及維護用路人行車安全，特規劃交通警察隊及屏東分局於該路段加強取締違規，自8月8日起迄今已取締逾100件機車行駛汽車道違規，提醒請機車騎士遵守規定，以免被罰。

縣警局長李文章呼籲，用路人安全是警察執法首要考量，請民眾務必遵守交通規則，維護自身安全。普通重型機車以下車輛如違規行駛劃設有禁行機車之車道，將會以違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第13款開罰，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，請用路人依道路標誌標線行駛，遵守交通規則以維護行車安全。

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