陪同張榮志逛恆春老街　虎哥周錫瑋、立委鄭正鈐行銷恆春之美

▲「虎哥」前台北縣長周錫瑋（左七）、鄭正鈐立委等人，南下恆春為恆春鎮長候選人張榮志助選 。（圖／張榮志競選團隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「虎哥」的前台北縣長周錫瑋、鄭正鈐立委、謝坤宏等人，14日前往恆春為恆春鎮長補選登記第四號候選人張榮志助選，首站前往恆春區漁會表揚大會，向在場漁民朋友拉票，獲得熱烈回響。

▲▼行銷地方特色名產、小吃。

恆春鎮長這次有5人登記參選，分別是民進黨提名的縣議員陳文弘、前鎮長盧玉棟支持的陳進興、書店老闆娘郭德慧及補教老師王迎曦。

▲▼吃麵、滷味。

周錫瑋表示，恆春一定要大力發展觀光，交通的問題，一定要解決，包括屏南快速道路、恆春觀光鐵道，這些都必須中央與地方政府一起合作，才有可能促成，張榮志有豐富的地方服務的經驗，及許多厲害的好朋友，要做大事，就必須有好的人脈，他過去有擔任縣長與立委的經驗，他願意協助恆春發展，希望各位好朋友，8月22日務必支持一位有經驗，有熱忱的鎮長候選人，這個人就是張榮志。

鄭正鈐說，他與張榮志有好交情，與他的外甥女婿也是曾任國民黨屏東縣黨部代理主委的林育先，更是非常好的兄弟，這次特地到恆春助選，他也拜託許多在恆春的朋友，一定要支持張榮志，讓恆春大進步，中央方面，需要他效勞的地方，絕對鼎力相助。

恆春鎮長補選候選人張榮志向在場漁民朋友，報告這些年來與漁會理事長陳瑞木、常務監事林志清與總幹事王銀清及全體漁會團隊，這些年來為漁會爭取超過7500萬元，許多工程陸續完工，希望讓漁民朋友，能有更好的工作環境，未來當選鎮長，福利保證有加無減擱卡好，全力爭取支持。

結束漁會行程，張榮志在盧玟欣議員、曾瓊慧前議員陪同下帶周錫瑋、鄭正鈐到恆春郡福德宮、恆春天后宮、三山國王廟參拜祈福，並到超過70年歷史的阿香姨麵店等處，品嘗地方特色名產、小吃，行銷恆春，力挺張榮志。

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