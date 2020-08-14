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男大學生網路交友欲買6萬點數「保障」　潮警巡邏及時阻止被騙

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▲屏東縣潮州警分局光華派出所巡佐蒲建光、警員陳俊廷及時阻止男大學生被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州警分局光華派出所巡佐蒲建光、警員陳俊廷及時阻止男大學生被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

20多歲蘇姓大學生，網路認識一名女友，對方要他到超商購買6萬元點數卡，確認身分才有保證，他信以為真，屏東縣潮州警方巡邏發現他一面講電話，神色慌張操作ibon機台，上前關心，原本吞吞吐吐的他，經警方持續關心詢問，終於卸下心防，說出其中經過，成功阻止被騙。

潮州分局光華派出所巡佐蒲建光、警員陳俊廷於日前擔任執行20至22時巡邏勤務，於20時35分許至潮州鎮四維路與北門路路口7-11統一超商巡簽時，發現一名男子在超商內神色慌張一邊講電話一邊操作ibon機台，覺得可疑，上前關心，得知他姓蘇，目前仍在就讀大學。

警方關心詢問，但蘇男面有難色不願多說，只向警方供稱要購買遊戲點數玩遊戲，經警方持續關心他是否有難言之隱，他才卸下心防，向警方表示自己在網路交友軟體上認識一名女子，稱需先購買點數認證身分才有保障。

他不疑有詐，至7-11統一超商購買新台幣6萬元遊戲點數；警方向他說明網路援交詐騙手法與案例後，他才驚覺可能遭詐騙，成功保住自己的血汗錢，對警方主動熱心協助關懷表示感謝，並表示往後會更加小心，避免被騙。

潮州警分局呼籲，詐騙集團時常在交友軟體上以正妹照釣魚，並透過互加LINE ID與網友聊天，隨即表明兼職援交，需要網友至超商購買遊戲點數驗證身分，並要求提供身分證資料等，如有不從指示則表示要找黑道份子尋仇等手段，取得遊戲點數帳號密碼後隨即封鎖，民眾才驚覺受騙，警方並藉此機會提醒民眾，網路交友陷阱多，涉及金錢務必再三確認，以免受騙，並可撥打反詐騙專線165查證。

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