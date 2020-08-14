女ATM提款遇機器異常　卡片被「吃」心急如焚…暖警連絡排除　

▲屏東縣潮州警分局光華派出所警員邱泓諭、曾雅琳 熱心協助饒姓女子取回提款卡並領到錢。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

饒姓女子日前利用夜間銀行自動櫃員機領款，恰遇機器異常，卡片退不出來，心急如焚，民眾發現可疑報警方，警方前往了解，她激動表示「提款卡被機器吃了」，不知如何是好，警方連絡銀行人員協助，順利排除，讓她一再向警方道謝。

潮州警分局光華派出所警員邱泓諭、曾雅琳日前擔服20至22巡邏勤務，在21時許接獲報案，指在潮州鎮彰化銀行外有一名女子形跡可疑，警方立即趕往查看；到場，一名年約30歲的饒姓女子情緒激動地向警方表示: 「我的提款卡被提款機吃掉了，機器沒有吐出卡片亦沒有吐出錢」，相當著急。

警方除安撫她情緒，也依照提款機旁的指示，協助聯絡銀行服務人員處理，並陪同饒女在等場等候。

經瞭解，饒女在操作提款機時，恰巧遇到ATM提款機異常，卡片無法退出，她深怕如果離開後，提款機才退出卡片來的話會遭不明人士拿去後非法使用，才會如此心急如焚。

經警方聯繫銀行人員並簡述過程後，由她與銀行人員通話，依其步驟操作，取回自己的提款卡並順利領到錢後，才放下心中大石，向警方道謝。

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