小琉球漁船封港爭生計抗議　21漁民被法辦…怒：我們像暴民？

▲屏東縣小琉球白沙港 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球白沙港新建浮動碼頭工程5月間爆發漁民「漁船封港」抗議事件，縣長潘孟安對癱瘓碼頭交通行為表示絕不容許，警方事後依公共危險罪嫌傳訊參與抗爭的近21位漁民到案，訊後送辦，屏東地檢署13日傳訊11位到案，據悉，檢方要求漁民認罪，其中有漁民接受，有漁民指交通船知道有抗議改停大福漁港，航程並未受影響，自認無罪，「我們不是暴民」，抗議不公，琉球區漁會力挺漁民到底，認為漁民爭取生存權，何罪之有？

小琉球白沙港是往返本島航線航次最多的漁港，2002交通碼頭完工後屬交通港埠，並訂定管理自治條例，縣府規畫打造供交通及娛樂船停泊的浮動碼頭，部分漁民認為不該為觀光影響漁船停泊權益，發動抗議。

5月18日晚上20多艘漁船陸續駛入交通碼頭出入口，交通船業者隔天只好改停泊大福漁港；縣府請警方在漁港張貼移泊單，要求漁民將停泊白沙港漁船駛離，縣長潘孟安強調絕不寬貸，透過區漁會協調，漁民下午4時駛離。

警方事後依蒐證照片，指參與抗爭漁民涉及刑法185條「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備致生往來之危險者」的公共危險罪，傳訊當時漁船停泊在該港口的21位漁民到案，有的漁民喊冤，表示，當天作業返港停泊，得知有漁民抗爭，要駛離漁船，但其他在靠在外面的漁船一直靠攏過來，無法離開，當也被當成參與抗爭漁民，被移送法辦，覺得很冤枉。

警方訊後將21人漁民依公共危險罪嫌送辦，檢方昨天先傳訊11位漁民到案，據悉，檢方要求漁民認罪，繳交罰金，就給予緩起處分，否則要依法起訴，移送法院審理。

據悉，多數漁民避免往返交通不便舟車勞頓、加上需要海面作業，當庭認罪，但有漁民堅持沒有犯罪，「我們又不是暴民」，不參與協商。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，漁民是因政府不顧漁民生計，執意要發展觀光建浮動碼頭，才會站出來捍衛自己的權利，也沒有造成危險，縣府硬要建浮動碼頭也讓他們建了，為何表達訴求、爭取權益如今成了犯罪者，沒有道理，「難道政府只會欺負善良漁民嗎？」，力挺漁民到底。

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