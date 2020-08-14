2車道「超狂併排」漫步大橋！女警對4隻牛「吹哨狂嗶」成功驅離

▲屏東縣枋寮警分局石光見派出所警員方思涵以指揮揮配合哨音，成功將牛隻趕離橋面。（圖／記者陳崑福翻攝，以一下同）

記者陳崑福／屏東報導

4頭牛日前半夜闖入屏東縣新埤鄉新埤大橋，「併排」在大橋橋面漫步，讓用路人心驚，屏東縣枋寮警方獲報，利用巡邏車欲阻止牠們前進，不料，牛隻不聽，員警機警吹起哨子、指揮棒慢慢將他們引導橋旁產業道路，讓交通恢復順暢，也贏得用路人按讚。

▲女警方思涵。

枋寮警分局石光見派出所日前半夜接獲民眾緊急報案，指稱有牛群闖入新埤大橋，牛隻漫步在新埤大橋路中央逛大街，讓用路人心驚，由於座大橋橋面筆直，車速不慢，擔心引發交通事故。

警員方思涵獲報，趕往了解，赫見四4牛兒併排散步，幾乎要把整個道路給堵塞，並成群群結隊逆向而走，擔心若放任牛隻繼續在柏油路上將有可能發生車禍，立即開啟巡邏車警示燈提醒後方來車，並將巡邏車打橫阻止牛群前進。

不料，悠哉的牛群以橫向併排隊形一路前進並越過巡邏車，方員機一動，立刻拎起指揮棒，隨行在牛群外側以手勢指揮加上哨音配合，緩緩地將牛群引導至路旁，趕往到河堤旁的產業道路，順利化解危機。

分局分局長黃國源肯定石光所員警勤務中的立即作為，保障用路人安全，值得肯定及讚許。



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